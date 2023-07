Calciomercato Juventus, girandola impazzita in Premier: goduria Allegri

Nuovi aggiornamenti sulla situazione relativa al calciomercato della Juventus. Intreccio con la Premier, l’affare si sblocca per la gioia di Allegri.

Momento clou per il calciomercato della Juventus, Cristiano Giuntoli è impegnato su più fronti per accontentare Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juve ha stilato una lista di possibili obiettivi che potrebbero fare a caso della rosa della dei bianconeri. Ecco l’annuncio che arriva dall’Inghilterra relativo all’innesto del centrocampista.

Per accontentare Allegri, è previsto un intreccio di calciomercato con i club di Premier che sono pronti ad entrare in scena per favorire la cessione del centrocampista all’Arsenal. La trattativa può sbloccare il mercato in entrata della Juventus con Allegri che può finalmente accogliere alla Vecchia Signora uno dei suoi centrocampisti preferiti. Ecco tutti i dettagli relativi a questa operazione di calciomercato che può andare in scena nel corso di questa sessione estiva 2023.

Calciomercato Juventus: nuovo annuncio dall’Inghilterra

Ci sono nuove indiscrezioni che riguardano la Juventus. Allegri ha le idee chiare riguardo i rinforzi, ha dato mandato a Giuntoli che sta lavorando per accontentarlo. Ecco nuovi dettagli riguardo l’innesto chiesto dal tecnico per il centrocampo. Nella lista, oltre a Kessie c’è anche Thomas Partey dell’Arsenal.

L’Arsenal potrebbe entrare nella corsa per Romeo Lavia in caso di cessione di Thomas Partey alla Juventus. Lavia resta una possibilità reale per l’Arsenal che ha puntato il giocatore che è seguito anche dal Chelsea. Il calciatore del Southampton è valutato non meno di 50 milioni di sterline, i Gunners potrebbero tornare in corsa per l’acquisto del belga che può essere il sostituto di Partey che potrebbe andare alla Juventus in questa sessione di calciomercato estiva 2023. Insieme a Kessie è una delle prime scelte di Allegri che ha chiesto a Giuntoli un giocatore dalla sua fisicità per aggiungere nuovi muscoli al centrocampo bianconero. Una situazione da monitorare e che potrebbe andare in scena negli ultimi giorni di mercato anche perché questo giro comprende anche altri giocatori con l’Arsenal intenzionata a sostituire al meglio Partey che resta comunque una delle prime opzioni di mercato per la Juventus.