Allegri ‘reinventa’ Chiesa: il restyling segna l’alba di una nuova era

Allegri e quell’idea meravigliosa che gli frulla per la testa. A poche ore dalla partita di esordio della nuova stagione il tecnico livornese intende stupire.

Nelle settimane scorse gli sono state dedicate intere paginate che hanno raccontato di offerte clamorose provenienti dall’Arabia Saudita, ma Massimiliano Allegri le ha rispedite al mittente con un chiaro messaggio: non interessa.

Perché il tecnico livornese ha voglia di rifarsi. L’ultima stagione è stata un concentrato di difficoltà. Il disastroso cammino di Champions League è stato, comunque, parzialmente riscattato dal terzo posto finale conquistato in campionato che, senza l’ormai celeberrima penalizzazione di 10 punti, avrebbe significato la qualificazione alla competizione europea più importante.

La Juventus è negli Stati Uniti, esattamente come l’anno scorso e negli States prosegue la preparazione dei bianconeri in vista della prossima stagione. Tre incontri con avversari prestigiosi, Barcellona, Milan e Real Madrid, nell’ambito del Soccer Champions Tour 2023, l’unica Champions possibile. Incontri perfetti per offrire le prime indicazioni utili al tecnico livornese.

Qualche assenza, Pogba, Rabiot e Fagioli, che sono rimasti a Torino, mentre dall’undici iniziale rimangono inizialmente fuori i due attaccanti bianconeri titolari, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, da settimane ormai al centro di inarrestabili, ed incontrollabili, voci di mercato. Riguardo l’esterno azzurro Massimiliano Allegri ha in mente qualcosa per lui. Cosa?

Allegri e quell’idea meravigliosa

Il rapporto tra Massimiliano Allegri e Federico Chiesa non è mai stato idilliaco. Il biennio allegriano è stato anche il periodo più difficile per l’esterno genovese dal momento che il grave infortunio patito a gennaio 2022, gli ha di fatto condizionato, negativamente, la sua seconda e terza stagione in bianconero.

Ora, pero, voci di mercato a parte, può iniziare la preparazione nelle migliori condizioni. In questa fase Massimiliano Allegri sta studiando le possibili soluzioni tattiche che possano far rendere al meglio la sua squadra. Ce n’è anche per Federico Chiesa. Per lui la soluzione studiata dal tecnico livornese è di provarlo come attaccante, quindi decisamente più vicino alla porta avversaria.

Federico Chiesa è un attaccante esterno, cha ama partire largo per poi accentrarsi per fornire assist invitanti ai compagni o puntare dritto a rete. La scorsa stagione il celebre figlio d’arte si è più volte lamentato di come il tecnico lo schierasse troppo basso sulla fascia, quasi un terzino aggiunto. La nuova collocazione gioverebbe non poco a Federico Chiesa e magari gli farebbe ritornare anche un po’ di voglia di Juventus.

Allegri non è mai stato un talebano del modulo e poter assicurare a Chiesa ampia libertà di azione sull’intero fronte d’attacco può significare, semplicemente, sfruttare al massimo un fuoriclasse. A vantaggio di tutti.