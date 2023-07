Fiato sospeso Juventus, ‘stella’ KO: lascia lo stadio in stampelle

By

L’infortunio potrebbe essere piuttosto serio. Sotto questo punto di vista, le prime immagini non paiono essere rassicuranti.

Stanotte si sarebbe dovuto disputare il primo match di cartello della tournée americana della Juventus. La gara con il Barcellona, però, è stata annullata per la diffusione tra le fila blaugrana di un fastidioso virus che ha debilitato diversi uomini di Xavi. Poco male per Chiesa e compagni, che hanno avuto modo di svolgere una seduta completa di allenamento per mettere benzina nelle gambe e preparare al meglio i prossimi impegni.

La compagine femminile, però, sta monitorando con ansia le condizioni di Lineth Beerensteyn. L’attaccante olandese, impegnata con la sua Nazionale nel match contro il Portogallo, è stata costretta ad abbandonare il campo dopo un brutto colpo patito al minuto 86. La giocatrice di proprietà della Juventus ha prima chiamato i soccorsi dello staff sanitario Orange, salvo poi abbandonare il campo grazie all’ausilio delle stampelle. A documentare il tutto è stata l’emittente ESPN NL. Stando così le cose, non è escluso che per la Beerensteyn il Mondiale possa essere finito qui.

Un brutto colpo per l’Olanda, visto che anche nel match con le lusitane, la giocatrice bianconera si era resa protagonista di un ottima prestazione. Fiato sospeso anche per Montemurro, allenatore della Juventus femminile. Verosimilmente solo nel corso delle prossime ore sarà comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si sottoporrà la Beerensteyn: vi forniremo ulteriori ragguagli quando ci saranno notizie in merito.