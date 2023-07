Pazzesco Juve, Chiesa al Napoli: ‘proposta’ da quasi 90 milioni

Incredibile l’ultima suggestione che porterebbe Federico Chiesa al Napoli. Tutti i dettagli dell’operazione.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, alcuni intermediari avrebbero proposto al Napoli l’acquisto del talentuoso attaccante Federico Chiesa dalla Juventus.

Secondo il quotidiano “Il Mattino”, il giocatore avrebbe espressamente richiesto un ingaggio non inferiore ai 7 milioni di euro a stagione, cifra che andrebbe a gravare notevolmente sul bilancio del Napoli. Inoltre, la Juventus, detentrice del cartellino di Chiesa, sembra non essere disposta a cedere il talento italiano a meno di 60 milioni di euro, un prezzo che potrebbe risultare proibitivo per il club azzurro.

Chiesa al Napoli a non meno di 60 milioni di euro: Operazione difficile

Federico Chiesa, cresciuto nella Fiorentina prima di approdare alla Juventus, ha dimostrato di essere uno dei giocatori più promettenti del calcio italiano. Nella sua esperienza alla Vecchia Signora, ha mostrato grandi doti tecniche, velocità e capacità di segnare gol cruciali. Il suo profilo attraente ha attirato l’attenzione di diverse squadre di alto livello, e i rumors su una possibile partenza dalla Juventus hanno suscitato l’interesse di molti club. Tuttavia, sembra che il club partenopeo abbia delle difficoltà nell’andare avanti con questa operazione, poiché le cifre dell’affare si rivelano troppo elevate per le loro disponibilità finanziarie.

L’eventuale arrivo di Chiesa al Napoli sembra essere un obiettivo difficile da raggiungere per il momento. Nonostante il forte desiderio di rinforzare la rosa dopo lo scudetto vinto la scorsa stagione, la dirigenza partenopea deve essere prudente riguardo ai costi eccessivi che potrebbero impattare negativamente sulle finanze del club. Resta da vedere se, nonostante le difficoltà iniziali, il Napoli deciderà di tentare nuove negoziazioni per portare il talento di Federico Chiesa al Maradona o se si concentrerà su altre opzioni di mercato. Nel calcio, le trattative possono essere imprevedibili, e la situazione potrebbe cambiare rapidamente ma in questo momento sembra molto difficile come opzione.