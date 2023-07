“Sì alla proposta della Juventus”: niente scambio, all in per Kessié

Sono sempre tante le voci di calciomercato che coinvolgono la Juventus in questa ultima parte del mese di luglio.

La rosa della squadra bianconera necessita ancora ad ulteriori ritocchi da qui fino al gong dei trasferimenti estivi. I tifosi sognano che alla corte di Allegri possano arrivare giocatori in grado di elevare lo spessore tecnico della formazione torinese.

La Juventus vuole assolutamente puntare allo scudetto nella stagione che è appena iniziata. C’è tanta voglia di riscattare l’ultimo campionato che si è concluso con un deludente settimo posto, a causa della penalizzazione di 10 punti che ha fatto scivolare indietro Chiesa e compagni. Nei prossimi giorni dunque ci si attende senz’altro qualche mossa da parte del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Che deve pensare ad acquisti e cessioni, ma allo stesso tempo deve anche pensare a come blindare i pezzi pregiati della rosa bianconera. Che potrebbero essere attirati da altre sirene.

Juventus, Gil: “Non ci sarà lo scambio tra Chiesa e Kessiè”

Ad ogni modo ora si deve pensare a stringere sugli obiettivi e uno dei nomi appuntati sulla lista degli acquisti in mezzo al campo è Franck Kessiè. Mediano di grande fisico, che conosce bene la serie A, che con Allegri sarebbe senz’altro un titolare fisso. La trattativa però non è semplice.

Il giornalista Jordi Gil ai microfoni di TVPLAY_CMIT ha fatto il punto sulla situazione: “Il problema della Juventus è convincere Kessie, che vuole restare al Barcellona per giocarsi le sue carte, del resto lo ha scelto lui dopo essersi liberato dal Milan. L’offerta di prestito con obbligo attorno ai 15-20 milioni potrebbe essere giusta, ma ricordo che ha anche un ingaggio di circa 6 milioni, non è molto abbordabile”. “Nessuno scambio in vista con Chiesa, non è una opzione per il Barcellona, Kessiè alla fine capirà che accettare l’offerta della Juventus è la soluzionee migliore per tutti”.