Nuovo colpaccio in Ligue 1 per la Juventus: sarà il partner di Bremer

Calciomercato Juventus, nuovo colpaccio in Ligue 1 per i bianconeri. Il difensore è stato offerto a Giuntoli e potrebbe essere il partner di Bremer

Se Bonucci – come vi abbiamo raccontato prima – farà davvero di tutto per rimanere alla Juventus, la società ha altre idee in testa, a quanto pare. Giuntoli lo ha detto chiaramente, le uscite in difesa potrebbero essere almeno due, compresa ovviamente quella di Leonardo. Una rivoluzione.

E se c’è qualcuno che deve uscire, qualcuno deve pure arrivare, e secondo le informazioni che sono state riportate da Momblano, alla Juventus l’opzione già ce l’avrebbero. Il giornalista infatti ha spiegato che alla società piemontese sarebbe stato offerto un difensore classe 2001 attualmente in forza al Lione: parliamo di Sinaly Diomandé, ivoriano, che può giocare sia nel cuore della difesa ma che può giostrare anche come terzino destro. Insomma, un elemento duttile, che ha un valore di mercato stimato al momento di 9milioni di euro. Ma si potrebbe chiudere pure per qualcosa in meno.

Calciomercato Juventus, ecco il partner di Bremer

Una rivoluzione, dicevamo: una di quelle che possono anche cambiare le sorti di una stagione. Sì, perché beccare il difensore giusto, soprattutto in quella che è l’idea di gioco di Massimiliano Allegri, che sempre ha puntato su un pacchetto arretrato all’altezza, potrebbe aprire degli scenari importanti.

Diomandé quindi nel mirino, e potrebbe creare con Bremer una coppia rocciosa lì dietro. Tenendo pure presente, infine, che come spiegato prima potrebbero esserci anche altre uscite. La sensazione è che Rugani ad esempio si giocherà il posto fino alla fine. E solamente negli ultimi giorni di mercato, a meno che non arrivi prima qualche interesse, si prenderà una decisione definitiva sul futuro di Daniele.