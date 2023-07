Vlahovic via dalla Juventus: l’autogol di Allegri e Giuntoli è clamoroso

È sempre massima l’attenzione dei tifosi riguardo le mosse di calciomercato che la Juventus sta per mettere a segno.

La formazione bianconera sta vivendo una fase di rinnovamento in vista dell’inizio del prossimo campionato di serie A. L’obiettivo della squadra di Allegri sarà quello di riuscire a riportare il tricolore a Torino dopo diversi anni di assenza.

Una missione che non si preannuncia affatto semplice, considerando anche che la concorrenza si sta dando molto da fare in questa sessione estiva dei trasferimenti. La Juventus però sta pianificando nel migliore dei modi il suo futuro, con il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli che sta lavorando a 360 gradi cercando di portare a Torino quei giocatori adatti alle idee di gioco dell’allenatore livornese. I bianconeri hanno bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo ma prima di operare in entrata il DS dovrà cercare di ricevere chi non rientra nei piani tecnici del club.

Juventus, Pellegrini: “Le voci su Vlahovic non danno forza al club”

La lista dei cedibili è lunga e tra gli “intoccabili” non c’è nemmeno Dusan Vlahovic. L’ex bomber della Fiorentina infatti, di fronte ad una offerta congrua, potrebbe essere lasciato partire. Nonostante il grande investimento che i bianconeri fecero, un anno e mezzo fa, Allegri è pronto a rinunciare al suo centravanti titolare.

Il giornalista Dario Pellegrini è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT e ha parlato proprio della possibile partenza dell’attaccante serbo: “Se Vlahovic prima viene dichiarato incedibile, poi invece dici che in caso di offerta irrinunciabile potrebbe partire e Allegri spiega anche come le sue condizioni fisiche non sono ancora al top, questo non dà molta forza al club in chiave calciomercato riguardo la situazione dell’attaccante”. Il futuro del numero 9 è ancora tutto da scrivere quando manca meno di un mese all’avvio della serie A.