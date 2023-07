La Juventus ‘mata’ il Milan ai rigori: ecco tutte le emozioni della gara

By

La Juventus ha vinto la prima amichevole dalla tournée americana: decisivo il rigore di Soulé per battere il Milan.

La Juventus è scesa in campo questa notte contro il Milan alle 4:30 nell’amichevole pre-campionato negli Stati Uniti.

I bianconeri si sono messi alla alla prova contro una diretta avversaria nella prossima stagione di Serie A e potranno sfruttare il test per provare nuovi schemi. La sfida è termina 6-5 a favore della ‘Vecchia Signora’ che, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, si è imposta ai rigori. I 90 minuti erano terminati in parità: al Milan passato in vantaggio due volte con Thiaw e Giroud avevano risposto Danilo e Rugani (con deviazione di Giroud). Nel corso della lotteria dei rigori, decisivo il penalty trasformato dall’argentino Soulé che ha regalato alla Juventus il primo successo ‘a stelle e strisce’.

Complessivamente è andata in scena una gara piuttosto equilibrata, avara di grandi spunti tecnici ma giocata su ritmi ficcanti; un buon test per la Juve, che si sta preparando al meglio per l’inizio di una stagione nella quale la compagine di Allegri dovrà fornire risposte importanti.