Dal nerazzurro alla Juventus: guizzo di Giuntoli, ecco il ‘metronomo’

Calciomercato Juventus, Giuntoli sta sondando diversi profili per riuscire ad incastrare tutte le tessere del mosaico. La nuova opzione non è da escludere.

Tra i diversi reparti nella quale la Juventus si troverà ad operare, il centrocampo rappresenta sicuramente una zona importante nella quale andranno a convergere gli interessi dell’area mercato bianconera.

Il discorso entrate, però, è strettamente collegato al nodo uscite. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile, visto che la compagine di Allegri ha ancora tanti esuberi sul groppone che Giuntoli è chiamato a cedere in tempi relativamente brevi per poter dare l’assalto agli obiettivi indicati dal tecnico livornese. Dopo aver chiuso con la Fiorentina per il prestito di Arthur, la ‘Vecchia Signora’ spera di piazzare anche i vari Zakaria e Mckennie. Tra gli obiettivi in entrata, del resto, i profili di certo non mancano. A cominciare da quello che porta a Franck Kessié, da tempo individuato come l’innesto giusto con il quale rimpolpare una mediana che l’anno scorso ha dovuto fare i conti con l’assenza di Paul Pogba.

Per la mezzala del Barcellona, però, manca ancora l’accordo completo tra le parti. Secondo quanto evidenziato da ‘Tuttosport’, la Juve sta comunque cercando di portare avanti parallelamente altre situazioni. Tra queste occhio a quella che porta a Remo Freuler; da tempo pallino di Allegri, l’ex centrocampista dell’Atalanta, attualmente in forza al Nottingham Forest, ha una valutazione che si attesta sugli 8 milioni di euro.