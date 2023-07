Erede Cuadrado, beffa Juventus: incontro ufficiale e nuovo “schiaffo”

Erede Cuadrado, nonostante l’esclusione dall’Europa Massimiliano Allegri ha bisogno di alternative valide in tutti i reparti.

L’esclusione dalla Conference League non ha colto alla sprovvista la dirigenza bianconera. Questa è la sensazione, leggendo tra le righe del comunicato pubblicato ieri sera dalla Juventus, subito dopo l’ufficialità della sanzione da parte dell’Uefa. Alla Continassa, molto probabilmente, si aspettavano un epilogo simile. E non sorprende neppure la decisione di non presentare appello.

Certo, rimanere senza Europa per un anno è una mazzata non indifferente per i bilanci societari. Passi per la Conference, che avrebbe portato nelle casse poco più di 10 milioni, ma sono i i soldi della Champions League che costringeranno la Juventus a tirare la cinghia, a meno che non arrivi un’altra ricapitalizzazione. Il lato positivo della vicenda, si fa per dire, è che Massimiliano Allegri potrà concentrarsi esclusivamente su due competizioni, campionato e Coppa Italia. Un vantaggio non da poco per una squadra che vuole tornare a vincere al più presto lo scudetto dopo un digiuno di tre anni. Senza coppe europee, infatti, salgono vertiginosamente le quotazioni dei bianconeri.

Erede Cuadrado, per Holm c’è la fila: si aggiunge anche il Sassuolo

Cambieranno giocoforza anche le strategie di mercato, visto che non c’è più la necessità di una rosa profonda. Ciò non significa però che Allegri non abbia bisogno di alternative valide un po’ in tutti i reparti. La fascia destra, ad esempio.

La Juventus ha acquistato Timothy Weah dal Lille per rimpiazzare Juan Cuadrado, che non ha rinnovato il contratto ed è finito all’Inter. Lo statunitense nell’amichevole con il Milan ha subito fatto vedere di che pasta è fatto. Le sue veloci percussioni non hanno lasciato indifferenti i tifosi bianconeri, ma è ovvio che non possa bastare in quel ruolo. Da tempo nel mirino della Juve c’è Emil Holm, esterno svedese che si è messo in mostra nell’ultima stagione con lo Spezia. Ma per il giocatore scandinavo c’è la fila: oltre ad Inter, Atalanta e Napoli, secondo Sky Sport potrebbe effettuare un sondaggio anche il Sassuolo.