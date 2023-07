Mollato dalla Juventus, se lo prende il Napoli: accelerata a sorpresa e sì in arrivo

Adesso la squadra avversaria sembra in vantaggio a grande sorpresa su un profilo comune ai bianconeri: tutti i dettagli.

Nel mercato estivo, l’entusiasmo è alle stelle poiché i club di calcio europei sono impegnati a rinforzare le loro squadre in vista della prossima stagione. Una delle notizie più interessanti riguarda Álvaro Odriozola, terzino destro del Real Madrid, che potrebbe dire addio alla squadra spagnola. Il Napoli sembra essere in vantaggio per l’acquisto del giocatore, anche se la Juventus è rimasta interessata all’obiettivo.

Álvaro Odriozola è approdato al Real Madrid nel 2018 con grandi aspettative, ma ha faticato a trovare continuità e spazio nella formazione titolare. Il talentuoso terzino destro è noto per la sua velocità, capacità di difesa e abilità nel fornire assist ai compagni di squadra. Nonostante sia stato spesso relegato a un ruolo di riserva, ha dimostrato di avere il potenziale per diventare una figura chiave in un club di alto livello.

Napoli, Odriozola ci siamo: Accelerata improvvisa

Secondo le fonti spagnolo di ‘Fichajes’, il Napoli è emerso come favorito per acquisire Odriozola. Il club italiano è alla ricerca di rinforzi per migliorare il proprio reparto difensivo e il giocatore spagnolo sembra essere una scelta attraente per il suo profilo tecnico. Le trattative tra il Real Madrid e il Napoli sembrano essere in corso e i tifosi partenopei sono in trepidante attesa di un annuncio ufficiale.

Tuttavia, non bisogna trascurare l’interesse della Juventus per Álvaro Odriozola. La Vecchia Signora è sempre alla ricerca di giocatori di talento per rafforzare la squadra e migliorare le proprie ambizioni sia a livello nazionale che europeo. Se il Napoli non riuscisse a finalizzare l’accordo, la Juventus potrebbe entrare in gioco per tentare di portare il giocatore a Torino visto che già in precedenza si era mossa proprio per arrivare a chiuderlo il prima possibile, staremo a vedere cosa succederà.