L’infortunio stravolge i piani della Juventus: arriva subito

Colpo di scena in casa Juventus: l’infortunio cambia gli scenari di mercato del club. Ecco tutti i dettagli riguardo il nuovo acquisto.

C’è una novità riguardo il mercato della Juventus. Giuntoli è a lavoro per accontentare Allegri che, dopo l’infortunio del calciatore, ha chiesto di accelerare su un obiettivo.

Ultime di calciomercato Juventus: nuovo obiettivo per la mediana. Il club accelera dopo l’infortunio del calciatore che non sarà a disposizione per un po’ di tempo. A dubbio anche la sua presenza per l’avvio di campionato. Per questo motivo la società è pronta a prendere un altro giocatore in quella posizione di campo.

Calciomercato Juventus: svolta a centrocampo

Non arrivano buone notizie dagli Stati Uniti, dove la Juventus è impegnata nella tourneé americana che ha visto la squadra vincere, ai calci di rigore, la prima amichevole stagionale contro il Milan. Ecco le ultimissime in merito alle condizioni fisiche di alcuni giocatori che negli ultimi giorni non si sono allenati. Uno di questi è tornato in Italia per sottoporsi ad accertamenti strumentali.

Nell’ultimo allenamento hanno svolto un lavoro differenziato Vlahovic e Pogba. A loro s’è aggiunto anche Alex Sandro, che ha riportato una botta alla coscia nel corso dell’amichevole contro il Milan. Discorso analogo anche per Mattia Perin, per il portiere un problema alla spalla. Chi, invece, ha avuto la peggio è un altro giocatore che non è stato neanche convocato per la sfida contro i rossoneri. Ecco svelate le condizioni fisiche di Rovella che s’è infortunato durante il ritiro della Juventus negli Stati Uniti. Il calciatore è rientrato in Italia nei giorni scorsi, a causa di una lesione. Questo stop alimenta i dubbi riguardo il futuro del centrocampista ex Genoa che può lasciare i bianconeri per far spazio ad un giocatore di maggiore esperienza ed affidabilità. Considerata anche la mancata partecipazione alla prossima Conference League, l’idea della Juventus è sfoltire la rosa e mandare in prestito i giocatori sotto contratto proprio come Rovella e Miretti. Questo infortunio di Rovella può accelerare la trattativa di calciomercato per l’addio del calciatore che è sempre nel mirino del Monza che è pronto a riprendere in prestito il regista. Intanto, pe quanto riguarda i nuovi acquisti della Juventus, c’è sempre Kessie in prima fila. L’ivoriano del Barcellona è l’obiettivo numero uno per i bianconeri che sperano di ottenere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. In seconda battuta c’è Thomas Partey dell’Arsenal, che è un altro centrocampista molto gradito ad Allegri che ha già fatto sapere a Giuntoli di voler un nuovo giocatore in mezzo al campo, di grande esperienza ed affidabilità.