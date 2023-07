Allegri lo ha ‘spedito’ a casa: affare Juve-Inter, cifre anticipate

C’è l’annuncio in merito a questa operazione di calciomercato che potrebbe svilupparsi tra Juventus ed Inter. Anticipate anche le cifre, Allegri decisivo.

La decisione ha spiazzato i tifosi che non s’aspettavano questa svolta. E invece Allegri ha mosso i fili per mandare via il calciatore che non rientra più nei piani della società. Giuntoli ha accontentato il proprio tecnico, mettendo alla porta il giocatore che era fino allo scorso anno un elemento importante della rosa dei bianconeri. Adesso le cose sono cambiate e, dopo Cuadrado, l‘Inter potrebbe approfittarne per prendere in questo calciomercato estivo 2023 un altro esubero della Juventus.

Ci sono giù le cifre ufficiali riguardo questo affare di mercato tra Juventus ed Inter con il bianconero che potrebbe vestire la maglia dei neroazzurri. Una svolta incredibile che potrebbe trovare poco consenso tra le varie tifoserie, un po’ come successo già con Juan Cuadrado. Nonostante ciò, le società potrebbe andare avanti nelle negoziazioni per favorire questo colpo di mercato e permettere al calciatore di andare alla corte di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: Marotta punta un nuovo juventino

Grandi manovre in casa dei nerazzurri che dopo Samardzic sono pronti a chiudere un altro colpo. Oltre al portiere e all’attaccante, Marotta dovrà prendere almeno un altro difensore centrale. Il solo Bisseck non basta, serve un altro profilo di grande esperienza per completare il pacchetto arretrato. Ecco perché, nella lista del dirigente è finito anche l’esubero della Juventus che è stato messo da Allegri ai margini della rosa dei bianconeri.

A sorpresa, nel mirino dell’Inter è finito anche uno juventino. Ci sono possibilità per l’arrivo all’Inter di Bonucci. Un segnale è la quotazione dei bookmakers: questa operazione di calciomercato vale 3,5 volte la posta. Una cifra non proprio bassa che potrebbe essere un indizio riguardo il buone sito di questo affare. Il comun denominatore di questa trattativa può essere l’agente Alessandro Lucci, procuratore di Cuadrado e Correa che potrebbe favorire questo trasferimento dell’ex capitano della Juventus all’Inter. E così, ricordando anche l’esperienza al Milan, il difensore potrebbe vestire la maglia di un’altra grande squadra italiana che è attualmente in cerca di un centrale difensivo. Tutte ipotesi che al momento comunque non trovano conferma. Le uniche indicazioni sono date dai bookmakers che hanno iniziato a quotare questa operazione di calciomercato.