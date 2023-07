Juventus, di nuovo Antonio Conte: spaccatura social tra i tifosi

In occasione del 54esimo compleanno di Antonio Conte arriva la spaccatura social tra i tifosi della Juventus

Oggi compie 54 anni Antonio Conte e anche la Juventus si è unita al messaggio di auguri tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale.

In seguito al post del club bianconero, non sono mancati i commenti contrastati nei confronti dell’ex allenatore del Tottenham. I tifosi bianconeri non hanno mai perdonato al tecnico pugliese la sua decisione di allenare l’Inter. Scelta che ha riportato i nerazzurri sul tetto d’Italia e ha dato l’input alla rinascita di una squadra che ancora oggi si porta dietro la Legacy di Antonio Conte. I commenti dei tifosi della Juventus in merito al messaggio di auguri del club sono contrastanti e svariati.

Buon compleanno ad Antonio Conte! 🎂 pic.twitter.com/42cTtgiOqa — JuventusFC (@juventusfc) July 31, 2023

Juventus, proteste contro il post di auguri a Conte

Antonio Conte è stato uno dei possibili candidati a prendere le redini della panchina bianconera dopo l’ultima annata non certamente positiva da parte di Massimiliano Allegri.

Il suo ritorno in bianconero aveva acceso l’entusiasmo di una buona parte della tifoseria. Altri, invece non hanno mai dimenticato e perdonato il suo trasferimento all’Inter, considerato da molti un tradimento. Nella giornata di oggi, 31 luglio, in occasione del compleanno dell’allenatore pugliese, la Juventus ha mandato un messaggio di auguri tramite un tweet che ha riscontrato pareri molto contrastanti tra i tifosi.

con..te era tutta un’altra storia.

HB Mister ❤️ — Diletta Sirna (@DilettaSirna) July 31, 2023

Magari un ritorno alla Juve 🤍🖤 — GabryenliskyilJuventi (@StellinaStelli2) July 31, 2023

Non faccio auguri agli interisti — Pepe7899 (@Pepe78992) July 31, 2023

Con la Juve di Conte mi divertivo, con quella di Allegri dormo… — Matteo Ferrario 🇮🇹 (@MatteoYoda) July 31, 2023

Tanti auguri Mister! Penso di parlare a nome di tutta la tifoseria juventina quando dico che ti dobbiamo delle scuse e un immenso GRAZIE 🙏🏻 🤍🖤 — Señor Scott (@DucadiMolinelli) July 31, 2023

ha tradito 2 volte.. quando ha lasciato ad inizio stagione e quando è andato dai prescritti.. rispetto x il suo passato con noi ma pee il resto solo indifferenza! — massimo rossi (@maxitreviso) July 31, 2023

Alcuni hanno elogiato Antonio Conte, esortandolo a tornare sulla panchina della Juventus. Altri hanno considerato fuori luogo il post del club nei confronti di colui che, a loro parere, ha tradito i colori bianconeri per sposare il progetto dei rivali storici, l’Inter.