Doppio affare Psg-Juventus: Donnarumma si veste di bianconero

Sta per iniziare il mese di agosto e si avvicina la serie A, con le voci di calciomercato che continuano ad accumularsi in casa Juventus.

Non potrebbe essere altrimenti, in considerazione del fatto che la formazione allenata da Massimiliano Allegri sarà oggetto in queste settimane di un profondo rinnovamento. L’obiettivo è quello di riuscire ad allestire una squadra che possa essere competitiva sia in campionato che in Coppa Italia.

In questa stagione la Juventus non giocherà nessuna competizione europea, questo ormai è ufficiale. E dunque il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà fare i conti con il bilancio prima di effettuare qualsiasi operazione. Bisognerà lasciar partire qualche pezzo pregiato per fare cassa e anche per abbattere il monte ingaggi. Ma nello stesso tempo la società non fa mistero di voler puntare il più in alto possibile ed è per questo motivo che cercherà di portare alla corte dell’allenatore livornese i giocatori adatti alle sue idee di gioco.

Juventus, Szczesny e l’effetto domino che porta verso Donnarumma

Focus non solo per quanto riguarda le cessioni ma anche riguardo gli acquisti, anche se questi ultimi dipenderanno per forza di cose dalle partenze che si registreranno nelle prossime settimane. Con un intreccio di portieri che potrebbe essere una occasione da cogliere al balzo per il direttore sportivo Giuntoli.

Riguarda l’eventuale arrivo di Gigio Donnarumma alla corte di Allegri. Il giornalista Alfredo Pedullà ha spiegato come la chiave di tutto sia Szczesny. Il portiere polacco, qualora arrivasse un’offerta convincente, potrebbe essere ceduto e generare un effetto domino. Su di lui c’è il Bayern Monaco, se ne parla ormai da qualche giorno, ma non solo. Perché Szczesny potrebbe essere un’idea anche dello stesso Psg, club con il quale la Juventus potrebbe definire anche la cessione di Dusan Vlahovic.