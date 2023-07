Il Chelsea punta tutto sull’attaccante e manda ko la Juventus

L’assalto del Chelsea manda fuori gioco la Juventus: tutto sull’attaccante della Ligue 1

La Juventus non potrà portare avanti le sue mosse di mercato senza prima aver ultimato le cessioni necessarie per sfoltire la rosa.

Al momento l’unico rinforzo per Massimiliano Allegri è Timothy Weah ma non è abbastanza per colmare le lacune di una squadra che ha bisogno di rinnovare diverse zone del campo. La Juve deve ancora fare i conti anche con il futuro di Dusan Vlahovic che piace a tanti top club ma non sembra essere la prima scelta di nessuno di questi. I bianconeri stanno comunque valutando un alternativa in attacco e uno dei profili individuati vede la concorrenza del Chelsea che ha già fatto intendere che non intende puntare su Romelu Lukaku nella prossima stagione. Nonostante l’arrivo del nuovo allenatore Mauricio Pochettino, il destino del belga non è cambiato e non proseguirà allo Stamford Bridge. I Blues sono alla ricerca di un nuovo centravanti, possibilmente giovane e di prospettiva e, come riportato da Football London, avrebbe valutato bene 3 profili: Michael Olise del Crystal Palace, Rayan Cherki dell’Olympique Lione e Mohammed Kudus dell’Ajax.

Il Chelsea si fionda su Cherki e manda fuori gioco la Juventus

Uno di loro è finito nel mirino anche della Juventus. Si tratta di Cherki, attaccante di soli 19 anni che si è già messo in mostra nel campionato francese.

Il classe 2003 francese di origini algerine ha collezionato 5 gol e 6 assist nell’ultima stagione tra Ligue 1 e coppa di Francia. Il Lione punta forte sul contratto che lo lega fino al 2025 ma le richieste non mancano e potrebbe essere difficile trattenerlo un’altra stagione. Oltre a Chelsea e Juventus, anche Real Madrid e Newcastle United lo hanno puntato. I Blues sono determinati a fare di tutto per convincere il francese a trasferirsi a Londra, così da garantirsi uno dei profili più interessanti della nuova generazione. Cherki predilige il ruolo da trequartista ma può anche agire come seconda punta o come ala su entrambe le fasce. Già nel giro della nazionale francese U21, ha realizzato 5 reti in 12 presenze e punta a diventare un protagonista anche con la nazionale maggiore. La Juventus continua a considerarlo un’opzione concreta. L’Olympique Lione però lo valuta circa 25 milioni di euro e difficilmente il club bianconero sarà in grado di contrastare big come Real e Chelsea.