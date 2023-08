Juventus, allarme Vlahovic e Chiesa: “Restano solo a una condizione”

Ultime notizie calciomercato Juventus: annuncio a sorpresa sul futuro di Chiesa e Vlahovic.

Il mese d’agosto sarà decisivo per il futuro della Juventus. Le prossime settimane diranno molto sulle ambizioni del club bianconero che sta portando avanti diverse trattative di mercato. Quella più importante riguarda l’acquisto di Romelu Lukaku, che può far fare il salto di qualità al reparto offensivo dei bianconeri. Per il momento è ancora tutto fermo. L’unico colpo messo a segno è Weah, che ha già messo in mostra il suo talento nel corso del ritiro negli Stati Uniti. Intanto, arrivano delle indicazioni per quanto riguarda il mercato in uscita. Sotto la lente d’ingrandimento il futuro di Vlahovic e Chiesa: ecco le ultimissime notizie, la Juventus ha deciso.

Il viaggio a Londra di Cristiano Giuntoli ha aperto parecchi dubbi in merito al futuro della Juventus. La società è a lavoro per accontentare Max Allegri che ha chiesto alla sua dirigenza due colpi: Lukaku e Kessie. Entrambi sono considerati dei tipi di calciatori capaci di far fare il salto di qualità alla rosa della Juventus. L’obiettivo dei bianconeri è chiaro: ritornare a vincere subito. La mancata partecipazione alla Conference League e l’unico impegno a settimana possono aiutare il club che vuole tornare ad alti livelli. Intanto, sul fronte addii si muove qualcosa: ecco nuove indiscrezioni in merito al futuro di Chiesa e Vlahovic.

Juventus, futuro Vlahovic Chiesa: arriva l’ultimatum

I tifosi sono in attesa di conoscere il destino di due dei loro beniamini ovvero Chiesa e Vlahovic.

Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Ecco le ultime novità di calciomercato sul futuro alla Juventus di Chiesa e Vlahovic. “Potrebbe vendere anche sia Chiesa che Vlahovic la Juventus, ma a fronte di offerte irrinunciabili. Davanti ad offerte normali, potrebbero restare entrambi se la proprietà darà garanzie in tal senso. Potrebbero dunque restare entrambi. Se la Juventus riuscirà, con un aumento di capitale, a rientrare da quanto perso dalla Champions League, allora si potrebbe allentare su questa sessione la pressione sulla squadra mercato. Potrebbe ragionare con maggiore serenità circa le proposte che arriveranno”.