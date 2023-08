Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro: ritorno di fiamma improvviso

Addio Alex Sandro. Ad un mese dalla fine della sessione estiva del calciomercato la Juventus ha ancora tante decisioni da prendere e lavoro da svolgere.

Occhi ed orecchie dei tifosi della Juventus sono rivolti oltre Manica. E’ lì che si sta giocando la partita più importante. Una partita che potrebbe portare, a breve, ad un risultato che potrebbe non piacere a tutti.

Vlahovic fuori, Lukaku dentro e forse soltanto a quel punto il mercato della Juventus potrebbe mettersi in moto veramente. Perché se è vero che la questione riguardante il prossimo centravanti della Juventus è quella che tiene banco ormai da settimane, è altrettanto vero come sia soltanto la punta di un iceberg che nella parte nascosta cela ulteriori, importanti urgenze per la formazione bianconera.

A partire da quegli esuberi che ormai da tempo immemore rappresentano le note dolenti del mercato bianconero. E non si tratta quasi più dei giocatori ritornati dai prestiti, due dei quali già ricollocati, Kulusevski al Tottenham ed Arthur Melo alla Fiorentina e con un terzo, Zakaria, ad un passo dal West Ham, ma di alcun volti storici della Juventus ormai fuori al progetto tecnico.

Alex Sandro è da otto anni alla Juventus e questo mercato potrebbe regalargli un’altra maglia. Quale?

Addio Alex Sandro. Dove andrà?

Il contratto di Alex Sandro portava, fino a poco tempo fa, una scadenza precisa: 30 giugno 2023. La Juventus, dal canto suo, aveva da tempo deciso di non rinnovare il contratto all’esterno brasiliano.

Ma nella stagione più complicata e confusa della storia recente della Juventus capita anche che un contratto si rinnovi automaticamente per un altro anno soltanto al raggiungimento di un determinato numero di partite giocate. Massimiliano Allegri, durante la passata stagione, ha sperimentato una linea difensiva a tre tutta brasiliana. Da destra a sinistra ha visto infatti riuniti Danilo, Bremer e Alex Sandro.

Abbandonata pertanto la fascia sinistra, dove peraltro il suo rendimento nelle ultime stagioni è scemato non poco, il laterale brasiliano ha ritrovato il posto da titolare al centro della difesa. In questo modo ha avuto l’opportunità di raggiungere il numero di presenze necessario per il rinnovo automatico del suo contratto, comprensivo di un ingaggio pari a 6,5 milioni di euro netti! Non esattamente ciò che si attendeva la società.

Anche per Alex Sandro la Juventus sta cercando una nuova collocazione anche se il laterale brasiliano è restio a lasciare Torino. La Gazzetta dello Sport però ci informa di come il richiamo proveniente dall’Arabia Saudita stia diventando sempre più forte. Dopo diversi tentativi andati a vuoto il club saudita dell’Al-Hilal è ritornato alla carica dell’esterno brasiliano. Dopo Milinkovic-Savic e Koulibaly gli arabi vogliono anche Alex Sandro.

La Juventus aspetta e…spera in un colpo gobbo. In uscita.