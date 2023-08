Morata in Serie A, telenovela finita: firma fino al 2027

Le indiscrezioni sul futuro di Alvaro Morata continuano senza soluzione di continuità. Lo spagnolo potrebbe apporre la firma sul suo nuovo contratto.

Quella che è cominciata da poche ore potrebbe configurarsi come una settimana molto importante per la Juventus, che vuole puntellare l’organico a disposizione di Max Allegri con innesti funzionali alle idee del tecnico livornese.

I piani dell’area mercato della ‘Vecchia Signora’ convergeranno soprattutto sull’acquisto di quell’attaccante che nelle idee di Allegri andrà a prendere il posto di Dusan Vlahovic. L’obiettivo numero uno, inutile ribadirlo, è Romelu Lukaku. Tuttavia almeno fino a questo momento i contatti con il Chelsea nell’ottica di uno scambio tra il belga e Vlahovic non hanno portato alla fatidica fumata bianca. Motivo per il quale la Juventus si è cautelata ‘bloccando’ Alvaro Morata, per il quale non sarebbe difficilissimo trovare un accordo. Sotto questo punto di vista, però, emergono dettagli molto importanti.

Calciomercato Juventus, Morata-Atletico fino al 2027: le ultime

Seguito da mezza Serie A, con Inter e Roma che hanno effettuato molto più di semplici sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, Morata potrebbe alla fine rinnovare il suo contratto con l‘Atletico Madrid.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, proprio in queste ore i Colchoneros avrebbero offerto a Morata un contratto fino al 2027, ma c’è di più. Gli spagnoli avrebbero infatti ribadito la centralità dell’ex Real nel progetto tecnico di Simeone. I passi in avanti compiuti nelle scorse settimane per trovare la quadra sul prolungamento del contratto potrebbero dunque sortire i loro effetti a stretto giro di posta. Staremo a vedere cosa succederà.