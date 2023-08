Mourinho chiama il bomber della Juve: last minute da 15 milioni

Calciomercato Juventus, con l’operazione offensiva che sembra chiudersi, si apre l’opzione bianconera: i dettagli.

In un colpo di scena che potrebbe avere profonde implicazioni sul mercato calcistico estivo, l’Atletico Madrid ha deciso di trattenere l’attaccante spagnolo Alvaro Morata in Spagna, aprendo così la possibilità per la Roma di rivolgere la sua attenzione verso un nuovo obiettivo: l’attaccante Arkadiusz Milik, attualmente sotto contratto con la Juventus.

Come si legge, infatti, da ‘Tuttosport’, la Roma di Mou voleva Morata ma adesso l’Atletico sembra volenterosa di trattenerlo ancora in Spagna, con un prolungamento di contratto. Tuttavia, l’annuncio dell’Atletico Madrid di voler trattenere il calciatore ha gettato una luce diversa sulla situazione. Questo cambiamento di scenario costringe ora la dirigenza romanista a riconsiderare le proprie strategie sul mercato degli attaccanti e a vedere nuove opzioni, magari, proprio dalle rivali ai vertici.

La Roma vuole Milik: Mourinho convinto del bianconero

In questo contesto, Arkadiusz Milik emerge come una possibile alternativa di grande rilievo. Il calciatore polacco è noto per le sue abilità nell’area di rigore e la sua capacità di segnare gol cruciali. Con la Juventus che potrebbe essere disposta a discutere la possibilità di una cessione, la Roma potrebbe ben presto inserirsi in questa trattativa. Milik, avendo avuto un’esperienza in Serie A con la maglia della Juventus e prima ancora con il Napoli, è un calciatore che ha dimostrato il suo valore anche in altre leghe di calcio europee. Il suo arrivo potrebbe dare alla squadra giallorossa una maggiore profondità nell’attacco e fornire una valida opzione alternativa alle strategie offensive del tecnico.

L’interesse della Roma nei confronti di Milik potrebbe anche innescare una serie di negoziati tra i due club italiani. La Juventus, dal canto suo, potrebbe non essere, però, convinta di liberarsi di Milik, visto che l’ha appena confermato con un riscatto dal Marsiglia, dunque, l’operazione per il momento rimane una suggestione che potrebbe, però, avere esiti inaspettati.