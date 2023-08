Tandem dal Bayern Monaco, boom boom Juventus: doppio jolly Scudetto

Arrivano nuove indiscrezioni sul calciomercato della Juventus. I bianconeri sono pronti a chiudere per altri due acquisti.

Aggiornamenti sulla Juventus: la società è a lavoro per definire due colpi. Ultime settimane d’agosto intense per Giuntoli che sarà impegnato su più fronti: l’obiettivo è prendere almeno 3 giocatori, uno per reparto.

Sbloccato il mercato in uscita, con le cessioni di Zakaria, De Winter, Luca Pellegrini e Rovella, adesso il club è a lavoro per chiudere qualche colpo in questa sessione estiva 2023. Sono previste delle novità riguardo il colpo Lukaku: la prossima settimana sarà decisiva per lo scambio con il Chelsea tra Vlahovic e il centravanti belga che è il preferito di Allegri per l’attacco. Poi sarà la volta del centrocampista e infine del difensore, anche se prima bisognerà risolvere anche la questione legata a Leonardo Bonucci che al momento resta fuori rosa.

Calciomercato Juventus: pronti due colpi a centrocampo

Intanto, ci sono delle novità legate al mercato della Juventus con il club che è pronto a pescare in casa Bayern Monaco per rinforzare il centrocampo che necessità di qualche ritocco in vista dell’inizio di stagione. Ecco tutte le novità legate alla mossa a sorpresa da parte di Cristiano Giuntoli che è pronto a definire questa doppia operazione.

Secondo quanto riportato dall’Equipe, Giuntoli sta sempre seguendo il duo Goretzka-Gravenberch del Bayern Monaco per il centrocampo della Juventus. I due calciatori sono in uscita dal club bavarese che, dopo aver acquistato per oltre 100 milioni Harry Kane, ha bisogno di cedere qualche esubero. I bianconeri sono pronti ad approfittare di questa situazione e a prendere entrambi i calciatori che andrebbero ad alzare il livello qualitativo del centrocampo della Juventus.