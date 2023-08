Mr 80 milioni ‘affossa’ la Juventus: blitz a sorpresa per il difensore

Alla ricerca di elementi per completare la rosa. La Juve, come sappiamo, è ancora assai vigile sul mercato: in queste ore si sta parlando di Mimmo Berardi, ma non solo, Giuntoli è alle prese anche con la ricerca di un difensore. Bonucci, ormai, non rientrerà più in rosa e si cerca una soluzione pure per lui. Vedremo.