Volano entrambi nella Capitale: la Juventus sta chiudendo il doppio affare

Esplorare nuovi lidi oppure avvicinarsi, geograficamente parlando, alla propria città natale? Questo, a quanto pare, sarebbe il dilemma.

A pochi giorni dalla fine del mercato, Leonardo Bonucci dovrà decidere il da farsi. Tra le squadre più interessate all’ormai ex capitano della Juventus, finito ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, c’è l’Union Berlino, come ha ribadito ieri l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Il piccolo – si fa per dire, visto che nell’ultima Bundesliga è arrivato quarto e nelle ultime due stagioni ha giocato in Europa – club della capitale tedesca è alla ricerca di elementi d’esperienza. Quest’anno, infatti, gli Eisernen – questo il loro soprannome – disputeranno la Champions League per la prima volta nella loro storia. E uno come Bonucci, nonostante le 36 primavere, potrebbe tornare utile. Il nativo di Viterbo sta riflettendo ma non scarta l’ipotesi a priori. Potrebbe cambiare le carte in tavola l’entrata in scena della Lazio, altro club che avrebbe chiesto informazioni a Cristiano Giuntoli.

Volano entrambi nella Capitale, Bonucci e Iling-Junior verso l’Union Berlino

Maurizio Sarri, che l’ha già allenato ai tempi della Juventus, lo stima ed è un calciatore che piace anche al presidente Claudio Lotito. Il problema sarebbe l’ingaggio, visto che attualmente alla Juve è il terzo più pagato dopo Vlahovic e Chiesa.

Bonucci, tuttavia, non è l’unico giocatore bianconero attenzionato dall’Union Berlino. Il club tedesco, come rivela Alessandro Sugoni di Sky Sport, avrebbe messo gli occhi anche su Samuel Iling-Junior, prodotto del vivaio che lo scorso anno si è messo in mostra in prima squadra. L’inglese è in uscita e non è escluso che il suo futuro possa essere in Germania: presto potrebbe salire sullo stesso aereo di Bonucci.