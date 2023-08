Calciomercato Juventus, affare da 40 milioni: soluzione definitiva

Calciomercato Juventus, per l’affare da 40milioni la soluzione è definitiva. Via solamente con la clausola rescissoria

L’affare da 40milioni di euro, ad ora, si potrebbe fare solamente in un modo: pagando la clausola rescissoria che è un poco più alta. Altrimenti niente da fare, da quelle parti hanno deciso che non se ne dovrebbe fare niente.

Anche perché, rispetto a quelle che erano le indicazioni che arrivavano dalla fine della scorsa stagione, durante la fase di precampionato, tutto è cambiato. E l’Arsenal ha deciso di non cedere Partey, il centrocampista che anche la Juventus, a quanto pare, ha messo nel mirino nel corso di questa lunga estate di trattative. Un corteggiamento che, fino ad oggi, non ha portato a quello che era il sogno di Massimiliano Allegri di vederlo alla Continassa. Un sogno che dovrebbe rimanere tale. Senza possibilità di pensare a qualcosa di diverso.

Calciomercato Juventus, addio a Partey

Le informazioni riportate da 90min.com infatti vanno verso questa direzione. Con i Gunners che ormai non vogliono perderlo e che se ne potrebbero privare solo se qualcuno si presentasse con i 47-48 milioni di euro che sono i soldi messi nero su bianco nella clausola rescissoria nel giorno del suo arrivo a Londra.

Insomma, niente da fare per Partey, almeno per quest’anno, magari potrebbe diventare una opzione per il prossimo anno, ma questa estate il centrocampista che l’Arsenal ha preso dall’Atletico Madrid dovrebbe rimanere a Londra per cercare di dare fastidio come lo scorso anno al Manchester City per la vittoria della Premier League.