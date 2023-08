Vlahovic-Lukaku e quel messaggio di Pochettino: “Ne abbiamo bisogno”

Arrivano dall’Inghilterra nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo lo scambio Juventus Chelsea Vlahovic Lukaku. Ecco le parole dell’allenatore dei Blues Pochettino.

Non si placano le voci attorno al futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, attualmente fuori rosa al Chelsea, si sta allenando con l’Under 21 in attesa di una chiamata della Juventus che continua a mantenere vivi i rapporti con la dirigenza inglesa. L’intenzione di Giuntoli è accontentare Allegri che sin da inizio mercato ha chiesto alla società di intervenire in attacco con l’acquisto di Big Rom. Ecco le ultimissime notizie con le parole dell’allenatore del Chelsea Pochettino che si è soffermato nuovamente sul futuro di Lukaku.

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, alla vigilia dell’anticipo della terza giornata col Luton Town, s’è soffermato nuovamente su Romelu Lukaku ribadendo che al momento è fuori dal progetto. “Non ho parlato con lui. Nel calcio tutto può succedere, ma al momento la situazione resta chiara, quella di quando siamo arrivati, un accordo tra club e giocatore per cercare la miglior soluzione. Se cambierà qualcosa ne parleremo”.

Calciomercato Juventus: conferenza stampa Pochettino, le ultime su Lukaku

“Sono stati Chelsea e Lukaku a decidere questa situazione, una che ho trovato quando sono arrivato, che conoscevo bene ma su cui non ho potere. Se tu giocatore vuoi cambiare, e il club vuole cambiare, non spetta a me muovermi per modificare le cose. Sono il giocatore e il club a dovermi dire che le cose sono cambiate: fino a quando qualcuno non mi dirà diversamente, io non mi muoverò. Poi nel calcio tutto può cambiare in fretta ma ad oggi la situazione è questa”.

“Forse abbiamo bisogno di un giocatore in più in fase offensiva anche se quando tutti saranno in forma avremo un bel po’ da fare. Dobbiamo trovare il profilo giusto che possa coesistere con tutti, non è facile”.