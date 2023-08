Calciomercato Juventus, 60 milioni per Vlahovic: cambia di nuovo tutto

Il Real Madrid e la Juve. La Juventus si prepara a vivere gli ultimi giorni di mercato pronta a nuove uscite che significano nuove entrate.

Cristiano Giuntoli è al lavoro per sistemare le ultime tessere in uscita del mercato bianconero. La frenesia, tradizionale compagna di tutte le società e di tutte le trattative, negli ultimi giorni i mercato raggiunge livelli indescrivibili.

La Juventus cercherà di affondare i suoi colpi ma dovrà anche tutelarsi dagli attacchi che altri club potrebbero lanciare a profili di primo piano della formazione di Massimiliano Allegri. E se adesso il pensiero, un po’ preoccupato, della Juventus è rivolto al Liverpool e alle sue possibile avances per Federico Chiesa, anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti può rappresentare a breve un pericolo per la società bianconera.

I Bianchi di Spagna sono da tempo alle prese con la trattativa per l’acquisto di Kylian Mbappé, operazione che vive di continui alti e bassi, e di cui non si può prevedere l’esito finale. Ma la compagine guidata dal nostro Carlo Ancelotti deve anche ovviare alla partenza di Karim Benzema, anche lui approdato nel nuovo Eldorado calcistico rappresentato dalla Saudi Pro League.

E chissà che il Real Madrid non si rivolga proprio alla Juventus per sostituire il fuoriclasse francese sbarcato in Arabia Saudita. Non ci vorrà molto tempo per scoprirlo.

Il Real Madrid e la Juve

Dalla Spagna continuano infatti ad arrivare notizie secondo le quali il Real Madrid non avrebbe smesso di tenere gli occhi putanti su Dusan Vlahovic. Il centravanti della Juventus, classe 2000, sarebbe ancora un profilo in primo piano nei radar dei Blancos.

In particolar modo è “El National” a riportare la notizia del sempre forte interesse da parte di Carlo Ancelotti nei confronti del centravanti serbo della Juventus. Il media spagnolo arriva addirittura a prospettare l’ipotesi di un’offerta che potrebbe essere presentata a breve alla Juventus e che potrebbe raggiungere la cifra di 60 milioni di euro. Potrebbero bastare per portare a Madrid Dusan Vlahovic? Chissà.

Certo è che, a quel punto, la Juventus valuterebbe l’eventuale offerta del club spagnolo che, qualora venisse accettata, potrebbe portare a dama la lunghissima trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku, che già da mesi ha in tasca un accordo con la società bianconera. Acquisto che renderebbe felice come non mai il tecnico Allegri che ritiene Lukaku elemento in grado di spostare, come nessuno, gli equilibri del campionato italiano.

Ipotesi su ipotesi che si inseguono vertiginosamente e che hanno poco tempo, soltanto una settimana, per tradursi in trattative e poi trasformarsi in contratti. Potrà bastare una sola settimana?