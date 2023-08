Affare chiuso qualche minuto fa: accordo totale con la Juve

Affare chiuso qualche minuto fa. L’ultima settimana di mercato della Juventus inizia con una cessione. Ed è solo la prima. Presto ve ne potrebbero essere altre.

La Juventus deve prima cedere per poi acquistare. Questa è la regola. Ed il mercato in uscita dei bianconeri non smette mai di regalare emozioni positive a Cristiano Giuntoli.

Sono ancora diversi i giovani profili in cerca di collocazione in casa bianconera. E se un giovane come Hans Nicolussi Caviglia vede sempre più aumentare le possibilità di rimanere aggregato al gruppo della prima squadra, altri sono pronti a salutare per andare a crescere altrove, pronti poi al ritorno in bianconero.

E mentre il Frosinone è pronto a chiudere, forse già entro il prossimo fine settimana, il doppio colpo bianconero rappresentato dai due talenti sudamericani, l’argentino Matias Soulé e il brasiliano Kaio Jorge, la società bianconera ha messo in cassaforte un’altra cessione.

Affare chiuso qualche minuto fa. Lo attende il Bari

Da pochi minuti Gianluca Frabotta, 24 anni, difensore sinistro di proprietà della Juventus, è un giocatore del Bari.

La scorsa estate la Juventus lo ha girato sempre ad un club pugliese, il Lecce. Il difensore, però, non riuscendo a trovare spazio nella formazione salentina, in accordo con la Juventus ha deciso di passare tra le fila del Frosinone. Scelta indovinatissima. Con i gialloblù ciociari Gianluca Frabotta ha infatti conquistato la Serie A, prima di ritornare alla Juventus.

Ora il suo futuro è nuovamente in Puglia, con il biancorossi del Bari. Arriva nella compagine guidata da Michele Mignani in prestito con diritto di riscatto. E la Giovane Juventus va…