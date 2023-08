Calciomercato Juventus, ora o mai più: la chiudono nel week-end

Calciomercato Juventus, l’addio più doloroso. Gli ultimi giorni di mercato saranno segnati dalle ultime partenze e da qualche nuovo arrivo. Chi è ora ai saluti?

Chissà se Giuntoli aveva immaginato così il suo primo mercato, nella veste di direttore tecnico della Juventus. Oppure se lo aveva disegnato diverso da quello che si è poi sviluppato fin qui.

Il nuovo dirigente bianconero era perfettamente a conoscenza delle problematiche che avrebbe incontrato e delle priorità che la stessa proprietà aveva messo in cima al suo piano di lavoro. Eppure, tra mille difficoltà e in rigido ossequio alle priorità imposte, l’ex direttore sportivo del Napoli ha già fatto intuire quale è, e sarà, da adesso in poi, il suo piano di lavoro per la Juventus.

Se lo stesso John Elkann lo ha definito il vero, ed unico, Top Player della nuova Juventus è perché nella sua storia professionale la scoperta di giovani talenti è sempre stato uno dei tratti distintivi di Giuntoli. Nel suo primo mercato per la Juventus questa attenzione ai giovani non è venuta meno. L’acquisto di Facundo Gonzalez, difensore centrale uruguaiano, classe 2003, è soltanto un esempio.

E nell’ambito del mercato della Juventus stanno assumendo un ruolo sempre più importante i tanti giovani della Next Gen bianconera. Tra questi uno dei profili più interessanti è senza dubbio quello di Matias Soulé.

Calciomercato Juventus, l’addio più doloroso

Il calcio italiano li ha veramente conosciuti durante la passata stagione. Nel momento in cui la Juventus società ha avuto problemi con la giustizia sportiva e il campo non riusciva a dare alcuna soddisfazione, i giovani della Next Gen hanno preso per mano la Juventus impedendo che affondasse.

Matias Soulé, centrocampista offensivo, argentino di Mar del Plata, classe 2003, rappresenta una delle punte di diamante di questa generazione di assai probabili futuri campioni. Sul giovane talento argentino si sono posati gli occhi di almeno due società italiane ed una straniera.

Il giornalista Alessio Lento ci fa sapere che: “Entro il weekend, verrà presa una decisione sul futuro di Soulé: diverse le offerte per il calciatore ella Juventus. Lavori in corso“. Se l’interesse del club olandese del Feyenoord sembra ormai un po’ datato, l’attualità parla di un forte interessamento della Salernitana e, soprattutto, del Frosinone per il giovane talento bianconero. Il club gialloblù del presidente Maurizio Stirpe sembra abbia intenzione di circondarsi di giovani della Next Gen.

Enzo Barrenechea, argentino, classe 2001, è già da giorni nel capoluogo ciociaro che presto potrebbe accogliere anche il brasiliano Kaio Jorge. Il cerchio tutto sudamericano potrebbe poi chiudersi proprio con Matias Soulé. Il Frosinone ci spera così come sperano i tanti tifosi gialloblù che hanno nel cuore anche i colori bianconeri.