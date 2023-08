Bomba BILD: la Juventus chiude l’affare nelle prossime ore

Bomba BILD, resta solo da limare qualche dettaglio. Poi il giocatore farà le valigie e volerà verso la sua prossima destinazione.

Una soluzione che fa felici tutti. La Juventus si libera a cuor leggero di un altro esubero, l’ennesimo, che non rientrava più nei suoi piani, alleggerendo il monte ingaggi.

Ma può sorridere anche il giocatore, che a 36 anni si prepara ad affrontare un’intrigante avventura professionale in un campionato importante come la Bundesliga e con una squadra che quest’anno giocherà la Champions League dopo aver conquistato una storica qualificazione. Stiamo parlando di Leonardo Bonucci, il cui matrimonio con l’Union Berlino di Urs Fischer potrebbe celebrarsi già nella giornata odierna. La notizia l’ha lanciata ieri sera la Bild, uno dei principali quotidiani tedeschi, svelando come l’affare tra i bianconeri ed il club della capitale teutonica sia ormai in chiusura. L’ex capitano della Juventus, messo fuori rosa appena rientrato dalle vacanze, inizia dunque ad intravedere la luce in fondo al tunnel. La prospettiva di continuare a giocare ad alti livelli in un contesto competitivo come quello del massimo campionato tedesco lo intriga e non poco.

Bomba BILD, Bonucci all’Union Berlino: ci siamo

Resta un po’ di amarezza per come è finita con la Juventus: una storia d’amore intensa ma allo stesso tempo tormentata, conclusasi nel modo peggiore.

Bonucci dovrebbe restare a Berlino almeno per una stagione, guadagnando all’incirca un milione e mezzo di euro più svariati bonus. L’accordo tra l’Union e il suo entourage c’è, ora non resta che limare qualche dettaglio con la Juventus (leggasi buonuscita). Sfumata definitivamente, invece, la trattativa con la Lazio. Bonucci – come riporta Calciomercato.com – a quanto pare era un’idea del presidente Claudio Lotito, mentre Maurizio Sarri – che ha allenato il giocatore ai tempi di Torino – non avrebbe fatto i salti di gioia quando ha saputo di quest’opportunità.