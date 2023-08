Juventus-Chiesa, ecco la “risposta” al Liverpool

C’è il Bologna sulla strada della Juventus in questo weekend che sarà contraddistinto dalle solite voci di calciomercato.

Del resto mancano solamente pochi giorni alla conclusione ufficiale delle trattative estive e dunque tutte le squadre si stanno dando da fare per riuscire a trovare i tasselli ideali per rinforzare la propria rosa. L’impressione è che fino al gong anche i bianconeri potrebbero riuscire a compiere altre operazioni.

Nel corso dell’estate si è parlato più volte di come la Juventus potesse prendere in considerazione eventuali grandi offerte per alcuni suoi gioielli. Ad esempio per Vlahovic si è parlato più volte di una sua partenza verso altri lidi. Ma non sono arrivate proposte concrete dunque alla fine del centravanti serbo è ben felice di essere il titolare della formazione di Massimiliano Allegri. Così come lo è un Federico Chiesa che è pronto a riprendersi il tempo perduto e ad essere un grande protagonista della stagione.

Juventus, rinnovo breve in vista per Chiesa

Il figlio d’arte si è messo ormai definitivamente alle spalle il grave infortunio per lo ha condizionato nella passata stagione. E ha tanta voglia di mettersi in mostra e di ripagare la fiducia che i tifosi hanno sempre dimostrato di avere in lui. Anche per lui si è parlato molto di mercato ma nessuno si è fatto avanti con offerte alle quali sarebbe stato complicato dire di no. Anche se nelle ultime ore si è parlato per lui di Liverpool qualora i Reds cedessero Salah.

Come spiega la Gazzetta dello Sport c’è di fatto un accordo tra il calciatore e la Juventus. È in arrivo per lui un rinnovo breve del contratto in scadenza a giugno del 2025. Questo farà in modo che in ogni caso Chiesa non lascerà la maglia bianconera a parametro zero e garantirà dunque, in caso di sua eventuale cessione, una somma decisamente importante per le casse del club.