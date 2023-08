La Juve ora trema sul serio: domino Chiesa, 150 milioni sull’unghia

La Juve ora trema sul serio, il club è disposto a tutto pur di arruolare il giocatore: l’offerta faraonica arriverà nelle prossime ore.

Sulla sponda “rossa” del Mersey sono in fibrillazione. Il calciomercato è ormai agli sgoccioli ma c’è un enorme punto interrogativo che in questi giorni cruciali contribuisce a turbare il sonno di Jurgen Klopp e dei suoi dirigenti. Mohamed Salah, la stella del Liverpool, potrebbe salutare i Reds entro questa settimana.

L’ambiente Reds ha smentito qualsiasi voce circa la partenza dell’attaccante egiziano, che in Serie A è passato anche da Firenze e Roma. Dal 2017 veste la maglia di uno dei club più vincenti d’Inghilterra, con il quale è arrivato a vincere praticamente tutto, sia in campo nazionale che internazionale. La sua storia d’amore con il Liverpool, tuttava, sarebbe giunta al capolinea. Salah, infatti, è l’ennesimo campione tentato dalle irresistibili sirene dell’Arabia Saudita. Dopo i vari Ronaldo, Benzema e Neymar il calcio saudita ha puntato anche Momo, facendogli pervenire un’offerta da far tremare i polsi. Con lui, poi, gli arabi hanno gioco facile, visto che è di fede musulmana e a livello geografico si avvicinerebbe alla sua patria, l’Egitto. Secondo gli ultimi rumors, Salah gradirebbe la destinazione ma sono i Reds, a quanto pare, che non hanno alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello.

La Juve ora trema sul serio, Salah è sempre più vicino all’Al-Ittihad: assalto a Chiesa?

Come riporta il giornalista inglese Ben Jacobs, il Liverpool continua a fare muro. Ma è assai probabile che nelle prossime ore arrivi l’offerta dell’Al-Ittihad.

Liverpool continue to insist Mo Salah is not for sale. But Al-Ittihad are intent on tabling a formal offer. Dealmakers indicate a package of €150m is being prepared with a view to securing Salah a year earlier than first expected so he can play in the 2023 Club World Cup.🇪🇬 pic.twitter.com/jd1I0Tn3y9 — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 28, 2023

I campioni d’Arabia in carica, che hanno già arruolato Benzema e Kanté, hanno intenzione di fare sul serio ed hanno già preparato un “pacchetto” di 150 milioni di euro per strappare il sì ai Reds. Non vogliono aspettare per mettere le mani su uno dei giocatori più forti al mondo e lo vorrebbero subito per averlo a disposizione nel prossimo Mondiale per Club, che si giocherà propria in Arabia Saudita e che vedrà, tra le partecipanti, anche l’Al-Ittihad. Trema, di conseguenza, anche la Juventus. Sì, perché in caso di cessione di Salah i Reds potrebbero fiondarsi su Federico Chiesa, considerato uno dei potenziali sostituti.