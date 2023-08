Tutti felici e contenti: scambio a sorpresa Juventus-Psg

Mentre ci si avvicina al prossimo impegno di campionato in casa Juventus sono comunque tante le voci che riguardano il calciomercato.

Venerdì sera si concluderà questa finestra estiva di trasferimenti che ha visto i bianconeri impegnati soprattutto sul fronte delle cessioni. Pochi gli innesti per mister Allegri che si aspettava magari qualche novità in più per poter puntare alla vittoria dello scudetto. Riportare il tricolore a Torino e l’obiettivo primario di Chiesa e compagni.

Quattro punti in due partite per la Juventus nel campionato di serie A e la trasferta sul campo dell’Empoli ormai già all’orizzonte. In Toscana i bianconeri proveranno a conquistare una vittoria che rilancerebbe le loro ambizioni di primato, anche se non sarà affatto semplice. Attenzione massima in ogni caso a quello che potrebbe accadere nel corso delle prossime ore. Con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che potrebbe magari riservare qualche colpo a sorpresa proprio in extremis.

Juventus, sogno Verratti: l’ipotesi scambio con il Psg

Valutare delle nuove opportunità che potrebbero venirsi a creare quasi sul filo del gong è doveroso, Giuntoli dovrà tenere le antenne dritte e fiutare eventuali affari last minute. I bianconeri hanno ancora necessità di rinforzarsi, specie sulla linea mediana, per cui attenzione massima su quel che potrebbe essere il futuro di Verratti.

Il mediano azzurro al Psg è di troppo, dovrà lasciare Parigi. Calciatore di spessore internazionale, sarebbe l’uomo giusto per rinforzare il centrocampo della Juventus. Per lui viene indicata la destinazione Arabia Saudita, ma per ora nessun affare si è concretizzato. E magari la Juve potrebbe farci davvero un pensierino. Come? Magari inserendo una parziale contropartita in un potenziale affare con i francesi, Kostic (non utilizzato da Allegri in queste prime due partite) potrebbe essere l’uomo giusto per far decollare una trattativa che renderebbe felici sia i calciatori che i club.