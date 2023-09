Esami UFFICIALI, sospiro di sollievo Pogba: Juve in ansia per il difensore

By

Juventus, tegola Pogba. Nonostante la vittoria di Empoli, l’umore in casa Juventus non è dei migliori. Nuovo contrattempo per il centrocampista francese.

Amara Empoli, nonostante la vittoria. Per Massimiliano Allegri quella in terra toscana è stata la partita più convincente delle tre gare di campionato finora disputate. Un grido di gioia, finito strozzato al minuto 79.

Dopo poco più di un’ora di gioco il tecnico livornese ha deciso di effettuare il cambio a centrocampo. Fuori Miretti, dentro Pogba. Per lui una mezz’ora abbondante per mettere altri chilometri nelle gambe. E i primi dieci minuti sono sembrati quasi un incanto. Addirittura una rete del campione francese annullata per un fuorigioco di Vlahovic.

Poi, piano piano, Pogba si è allontanato dal centro del campo spostandosi in una posizione più defilata, in avanti. Non una scelta tattica voluta dal tecnico, bensì un’esigenza nata dall’ennesima stoccata del destino. Una fitta muscolare ha rotto un incanto e rovinato una serata che comunque ha visto la formazione bianconera ottenere i tre punti e rimanere in scia della coppia Milan-Inter.

Continua pertanto, l’odissea di Pogba, che non dura soltanto dalla passata stagione, quella del ritorno a Torino. Già le ultime due annate a Manchester non hanno lanciato segnali positivi. Le 22 presenze nella sua penultima stagione con i Red Devils per poi giocare soltanto 27 partite nell’ultima annata inglese sono la testimonianza di una fragilità cui appare difficile porre rimedio.

Juventus, infortunio Pogba meno grave del previsto: si ferma anche Gatti

Empoli è stata soltanto l’ultima stazione di una Via Crucis che sembra infinita. Ora la pausa giunge provvidenziale, ma si dovranno attendere gli esami alla coscia, previsti per oggi.

Al momento non resta che il responso degli esami. Mentre i suoi compagni festeggiavano la vittoria sotto la curva dei tifosi bianconeri, Pogba usciva dal campo accompagnato al medico della Juventus. Un’immagine che ha rattristato i tifosi bianconeri. Forse anche per questo motivo che il fuoriclasse francese ha postato una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae sorridente.

L’immagine di un sorridente Pogba, accompagnato dalla didascalia canonica in ambito bianconero: Fino alla fine, sembra il lancio di un messaggio positivo da parte del centrocampista francese. Ecco l’esito delle condizioni di Pogba e Gatti:

Paul Pogba e Federico Gatti sono stati sottoposti nella giornata di oggi ad esami strumentali presso il J|Medical in seguito agli infortuni riportati ieri durante la gara con l’Empoli. Gli accertamenti diagnostici di Paul Pogba hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra, mentre Federico Gatti ha riportato una distorsione della caviglia sinistra. I due calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.