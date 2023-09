Juventus-Lazio, UFFICIALE: l’arbitro della sfida. Sono state rese note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di campionato di Serie A.

Riparte la Serie A. Dopo i primi risultati in chiaroscuro della neonata nazionale azzurra di Luciano Spalletti, la quarta giornata di campionato prenderà avvio dall’Allianz Stadium dove Juventus e Lazio daranno vita alla prima grande sfida tra quelle previste dal calendario nel prossimo fine-settimana.

Una sfida importante che, nonostante cada ad inizio di stagione, è già uno scontro diretto. Juventus e Lazio puntano, entrambe, ad occupare uno dei primi quattro posti che assicurano la partecipazione alla prossima Champions League. Obiettivo che per la Juventus ricopre un’importanza quasi vitale. Eppure sembra che, nell’ambiente bianconero, la testa sia altrove.

La vicenda-Pogba è scoppiata improvvisa, proprio mentre Allegri pensava di portarselo in panchina per regalargli un’altra manciata di minuti in cerca della migliore condizione possibile. Si iniziava già a parlare di un Pogba che avrebbe potuto ricoprire un ruolo determinante anche giocando soltanto 30/40 minuti a partita. Ora appare tutto datato, che non ha più senso nemmeno ipotizzare.

Dall’11 settembre è cambiato tutto. Ora però la Juventus ha un impegno importante da preparare e perlomeno per sabato pomeriggio il bubbone-Pogba va tenuto coperto. Poi si vedrà.

Juventus-Lazio UFFICIALE: l’arbitro della sfida

Sabato pomeriggio tornerà all’Allianz Stadium, con la sua Lazio, Maurizio Sarri, l’ultimo tecnico scudettato della Juventus. Era soltanto il 2020 ma sembrano passati decenni da quell’ultima vittoria. Dal nono scudetto consecutivo.

Una sfida importante in ottica Champions League. Per tale motivo si attendeva con maggiore curiosità rispetto al solito la designazione arbitrale. Sarà Fabio Maresca il fischietto di Juventus-Lazio. Per Maresca sarà la 15esima volta che dirigerà la Juventus. Nelle precedenti 14 occasioni la Juventus ha ottenuto 10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.

ASSISTENTI: Baccini e Pagliardini

IV Uomo: Ayroldi

VAR: Irrati

AVAR: Maggioni

@AroundJuventus

Sabato 16 settembre 2023, Allianz Stadium, ore 15.00, Juventus – Lazio. Obiettivo Champions League. Senza troppi pensieri da dedicare a Paul Pogba.