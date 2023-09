De Zerbi messo da parte: firma con la Juventus fino al 2027

Calciomercato Juventus, quest’estate il no a De Zerbi. E adesso si parla di rinnovo con una firma fino al 2027. Ecco le novità.

Una storia che poteva cambiare, una situazione che avrebbe potuto avere un futuro diverso. Ma Manuel Locatelli, quest’estate, dopo aver ricevuto un’offerta da parte del Brighton di De Zerbi, alla quale ha risposto di “No, grazie”, adesso sembra essere un punto fermo della Juventus di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese – si legge questa mattina su TuttoSport – lo ha ridisegnato regista, lì, in mezzo al campo, a gestire le operazioni. E dopo aver capito che può andare bene, adesso Max gli chiede un altro contributo, quello in zona gol. Magari anche con qualche conclusione dalla distanza visto che le qualità balistiche, nel corso della sua carriera, Locatelli ha fatto capire di averle. Un avvio importante dicevamo tant’è che il club avrebbe in mente anche un’altra mossa, quella del rinnovo contrattuale.

Calciomercato Juventus, firma Locatelli

“Adesso per il centrocampista c’è anche l’ipotesi rinnovo fino al 2027. Una mossa dal doppio significato: blindare un giocatore che ha solo 25 anni e ancora margini di miglioramento e per permettere alla Juve di ammortizzare il peso del cartellino del centrocampista a bilancio” si legge sul quotidiano torinese, che svela in questo modo la volontà bianconera di blindare il giocatore.

Locatelli non c’è dubbio è stato al centro delle critiche, diverse volte, negli anni scorsi. Soprattutto nella passata stagione ci si aspettava qualcosa in più da parte sua. Messa alle spalle quindi una situazione che ha toccato comunque tutta la squadra, adesso le cose si sono sistemate. E la firma sul nuovo contratto non dovrebbe tardare ad arrivare.