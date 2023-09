Spedito fuori rosa: lo scambio porta Chiesa via dalla Juve

Spedito fuori rosa, potrebbe essere la pedina di scambio per arrivare a Chiesa. Ecco come si vogliono muovere dalla Premier League

Federico Chiesa ha iniziato alla grande la sua stagione e sembra essersi messi in maniera definitiva alle spalle i problemi fisici che lo hanno colpito. Ed è per questo che è tornato prepotentemente in orbita mercato, soprattutto dalle squadre di Premier League.

Il Liverpool, come sappiamo, per via anche di Klopp che stravede per lui, lo potrebbe puntare in caso di addio di Momo Salah. Ma non solo, secondo quanto riportato dal sito sportitalia.it, ci sarebbe anche il Manchester United sulle tracce di Federico. E i Red Devils hanno una pedina – spedita fuori rosa da Ten Hag – che potrebbero mettere sul piatto per abbassare le pretese economiche della Juventus.

Spedito fuori rosa, Sancho per Chiesa

“Il nome da mettere sul piatto porta a quello di Jadon Sancho. Il trequartista inglese è uno dei nomi più chiacchierati nel Regno Unito. Per una vicenda ben precisa. Il club lo ha messo fuori rosa. A quanto pare avrebbe avuto più di una discussione con il suo allenatore, Erik ten Hag” si legge.

Scarso impegno in allenamento, questa la motivazione che ha utilizzato il tecnico dello United per mettere fuori dai suoi programmi l’esterno offensivo. Un elemento che quindi è sul mercato e che il club inglese potrebbe decidere di offrire alla Juventus per prendere Chiesa. Insomma, non si allontanano le voci di quello che potrebbe essere un addio dell’attaccante bianconero che ricordiamo in estate, qualora fosse arrivata un’offerta di 40milioni di euro, sarebbe potuto partire. Almeno queste sono state le indiscrezioni.