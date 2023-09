Juventus in 9 in un lampo: li hanno messi alla porta

Sassuolo-Juventus, i bianconeri sono sotto alla fine del primo tempo. E in molti sui social chiedono delle mosse a Massimiliano Allegri

La Juventus è sotto alla fine del primo tempo contro il Sassuolo. Una papera di Szczesny e una rete del solito Mimmo Berardi stanno condannando la squadra di Allegri. Un impatto importante alla partita quello della Juve, che però ha pagato a caro, carissimo prezzo, alcune disattenzioni oltre all’infortunio del portiere polacco.

Ma non tutti sono convinti di quello che stiamo dicendo, e cioè vale a dire che secondo il nostro modesto avviso il risultato sia bugiardo. Anche perché è stato fischiato un fuorigioco a Vlahovic di millimetri – ma si possono fischiare cose del genere? – che avrebbe portato ad un calcio di rigore solare per un tocco netto di mano in area di rigore. Vabbè, lasciamo perdere. Dicevamo: molti tifosi della Juventus sui social chiedono a Max interventi immediati soprattutto in mezzo al campo e con Kostic e Rabiot che dovrebbero essere sostituiti a inizio ripresa.

Sassuolo-Juventus, i tifosi vogliono il doppio cambio

Sì, nel mirino ci sono Kostic e Rabiot. E molti chiedono Fagioli e Cambiaso in cambio. Difficilmente però Allegri si priverà del francese, assai più probabile che un cambio che riguardi l’esterno serbo possa arrivare nel breve giro di posta.

Se toglie rabiot kostic e miretti forse un gol lo facciamo — ❀ (@wabi_s4bi) September 23, 2023

leva kostic e rabbione prima di ora — Matthijs De Laboratorio (@gabryhz) September 23, 2023

Togliere Kostic e se non fosse un protetto anche Rabiot dovrebbe lasciare il campo — Giuseppe (@giuseppeJ1306) September 23, 2023

Miretti Locatelli Kostic Mekennie possono essere seconde linee non il centrocampo della JUVENTUS FOTBALL CLUB. — ilGiallodiPIANIC (@piero_pangallo) September 23, 2023