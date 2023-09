Infortunio choc, esce in lacrime: a rischio per la Juventus

Ultim’ora riguardo le condizioni fisiche del calciatore che ha riportato un brutto infortunio nel corso dell’ultimo turno di Serie A.

Nuovi aggiornamenti sullo stato di salute del calciatore che è a rischio per la sfida di campionato contro la Juventus. Ecco le ultimissime in merito alle condizioni fisiche del giocatore che starà fuori per un bel po’ di tempo.

Il terzino brasiliano è stato costretto al cambio dopo 5 minuti a Udine: è uscito in lacrime e in braccio allo staff sanitario viola. Tegola per la Fiorentina nei primi minuti contro l’Udinese. Dodo, partito titolare, è stato infatti costretto al cambio per infortunio dopo 5 minuti.

Serie A: infortunio per il difensore, salta la Juventus

Il terzino brasiliano sembra aver messo male il piede sul campo al momento del pressing di Samardzic, all’altezza della bandierina. E’ subito rimasto a terra, molto dolorante, chiedendo il cambio. L’ex Shakhtar è poi uscito in lacrime, molto sofferente, preso in braccio dallo staff viola. Dodo si toccava sotto al ginocchio, da capire se si tratta di un infortunio muscolare o di un problema all’articolazione, ma la sua espressione non promette niente di confortante. Ecco le parole di Vincenzo Italiano, l’allenatore della Fiorentina a fine partite s’è soffermato sulle condizioni fisiche del difensore Dodo. “Sembra qualcosa al ginocchio, si è un po’ girato. Mi auguro con tutto il cuore che non sia nulla, quelli sono sempre infortuni brutti. Vedremo dopo le analisi”.