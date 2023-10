Marcia indietro su Vlahovic: lascia la Juventus a gennaio

Marcia indietro su Vlahovic: dopo i problemi avuti nel mese di settembre hanno deciso chi prendere a gennaio. Assalto già pronto

Una marcia indietro rispetto a quello che è stato un accordo mancato la scorsa estate, quando il club non ha raggiunto la cifra richiesta dalla Juventus per il suo giocatore. Ma nel mese di settembre, il Chelsea, ha avuto enormi problemi lì davanti: un solo gol segnato, nemmeno in campionato ma in Carabao Cup, e la voglia di mettere le cose a posto sin dalla prossima sessione di mercato.

Mauricio Pochettino lo ha detto chiaramente che la sua squadra si sta già muovendo per quelli che possono essere gli innesti invernali. E dalla Spagna, secondo fichajes.net, si parla proprio di un assalto a Vlahovic. Dentro il club londinese si starebbe discutendo appunto della possibilità di fare un’offerta di 80milioni di euro alla Juve per prendere il serbo classe 2000. Ma questa volta non c’è nessun cartellino da proporre, come era stato per Lukaku, ma solamente una parte economica che deve soddisfare le richieste di Giuntoli, altrimenti non se ne fa nulla.

Marcia indietro su Vlahovic, il Chelsea pronto all’assalto

In poche parole il Chelsea sarebbe pronto all’assalto. Vlahovic potrebbe quindi essere l’innesto Blues a gennaio. Giuntoli nell’intervista rilasciata a Repubblica due giorni fa aveva detto che davanti ad un’offerta ritenuta congrua la Juve avrebbe lasciato partire il giocatore. Siamo certi che questo pensiero non cambi nemmeno in inverno, a meno che la squadra di Allegri non sia lì, davanti a tutti, o per lo meno nelle zone che contano, a giocarsi il campionato. Allora le cose potrebbero cambiare.

Le voci quindi su un possibile addio di Vlahovic continuano. E davanti ad una montagna di soldi, quelli che il Chelsea potrebbe mettere sul piatto, sarebbe davvero difficile, in ogni caso, dire di no.