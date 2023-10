Juventus, scout in azione: fissato l’obiettivo

Sarà una settimana molto intensa quella che attende la Juventus, che nel weekend è attesa dal derby contro il Torino.

Una stracittadina che testerà le ambizioni della squadra di Allegri, che è reduce da un pareggio arrivato nello scontro diretto per la zona Champions contro l’Atalanta. I bianconeri vogliono tornare subito a vincere per non perdere troppo distacco da chi sta davanti.

Riuscire ad aggiudicarsi il tricolore è una missione ambiziosa per la Juventus, che però ha il dovere di crederci. Tanto più che non ha impegni infrasettimanali, visto che non giocherà in Europa. E per questo motivo potrà concentrare tutte le sue energie in campionato. Con la speranza quantomeno di poter lottare fino alla fine per lo scudetto, aggiudicandosi comunque quel piazzamento utile per la prossima Champions. Torneo che garantirebbe alla società anche degli introiti fondamentali per le casse del club. Soldi che il ds Giuntoli potrebbe poi reinvestire anche sul mercato.

Juventus, occhi posati su Valentin Barco

Non è affatto un mistero che la Juventus stia cercando degli elementi giovani, in grado di aprire un nuovo ciclo vincente a Torino. Ecco perché la dirigenza sta setacciando il mondo intero, con la speranza di trovare dei campioni in erba ad un prezzo non esagerato.

🚨Real Madrid, Juventus and AC Milan scouts watched Valentín Barco, the 19-year-old player of Boca Juniors, during the match against River Plate. 🔵#Boca ◾Manchester City and Brighton are interested in the Argentine left-back.🇦🇷 https://t.co/kreTQT2ygO pic.twitter.com/YDP9wNOPjJ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 2, 2023

Come ha scritto su Twitter l’esperto di mercato Ekrem Konur, c’erano anche gli scout della Juve a visionare il giovane esterno sinistro Valentin Barco. Il 19enne calciatore del Boca Juniors è stato impegnato nel classico del calcio argentino contro il River Plate. E aveva posati tanti occhi addosso. Oltre ai bianconeri infatti c’erano anche gli scout di Milan e Real Madrid. Anche il City è interessato al calciatore.