Juventus-Torino, UFFICIALE: forfait dell’ultim’ora, salta il derby

Juventus-Torino, un problema muscolare alla schiena lo costringe a saltare la stracittadina del capoluogo piemontese.

I derby non si giocano, si vincono. Una frase che siamo abituati a leggere spesso prima di una stracittadina. Sarà anche banale, ma un fondo di verità ovviamente c’è. E domani pomeriggio, alla Juventus, serve solamente una vittoria per tornare a sorridere dopo una settimana in cui ci sono state più ombre che luci.

Prima della seconda sosta stagionale, i bianconeri devono fare di tutto per tenere il passo delle due milanesi, che dopo l’ultima giornata sono volate a +4 dai bianconeri. Perdere altro terreno nei loro confronti può essere molto rischioso, soprattutto se l’obiettivo della Signora è quello di provare a lottare per quello scudetto che manca ormai dal 2020. Il Torino, si sa, è una squadra ostica, che nelle stracittadine più recenti ha spesso dato filo da torcere alla Juventus, pur non riuscendo ad evitare la sconfitta. Gli ultimi precedenti, infatti, raccontano di sfide sempre molto combattute, che i bianconeri si sono aggiudicati per il rotto della cuffia o per un episodio. Non sarà semplice scalfire una difesa solida come quella granata, in particolar modo se la Juve si presenterà, com’è probabile, con un attacco spuntato. In forte dubbio Dusan Vlahovic, alle prese con la lombalgia. Ma non sono al meglio neppure Chiesa e Milik.

Juventus-Torino, cambia l’arbitro: Massa al posto di Rapuano

Chi invece è certo di saltare il derby è l’arbitro Antonio Rapuano, inizialmente designato per dirigere la stracittadina del capoluogo piemontese.

Il fischietto originario di Rimini si è infortunato alla schiena, come ha appena comunicato l’Aia (Associazione Italiana Arbitri) e sarà sostituito da Davide Massa. Un arbitro che ha diretto la Juventus in ben 25 occasioni: il bilancio è decisamente positivo, visto che con lui la Signora ha ottenuto 16 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.