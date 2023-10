Spallata del Milan: Juventus tradita, fumata rossonera da 60 milioni

Il Milan ritorna sul centravanti in vista del mercato di gennaio: sorpasso sulla Juventus

Il calciomercato non si ferma mai e continua ad aprire nuovi scenari, in vista della sessione invernale ma anche del prossimo mercato estivo.

In vista del calciomercato invernale, uno dei nomi che potrebbe tornare di moda per le big di Serie A è quello di Jonathan David. L’attaccante del Lille è stato in cima alla lista delle preferenze di Juventus e Milan nel corso dell’ultima sessione estiva, ma il prezzo ha frenato entrambe le squadre, portandole a virare su altri obiettivi. Il classe 2000 della nazionale canadese ha iniziato la nuova stagione di Ligue 1 con 2 gol in 8 partite, numeri non certamente entusiasmanti ma che non spostano di un centimetro lo status di un giocatore che nonostante abbia solo 23 anni è già considerato uno dei migliori nel suo ruolo. Tanto da aver attirato l’attenzione anche di club come Bayern Monaco, Real Madrid e Paris Saint-Germain. I bavaresi hanno poi virato su Harry Kane, il PSG su Gonçalo Ramos, il Real ha preferito investire su Bellingham. Jonathan David è rimasto al Lille ma il suo trasferimento potrebbe essere solo rimandato di qualche mese.

Spallata del Milan sulla Juventus: assalto a Jonathan David per gennaio

La Juventus rimane vigile su Jonathan David ma il grande assalto potrebbe arrivare da parte del Milan.

Come sottolineato da todofichajes.net, i rossoneri sarebbero nuovamente sulle tracce del nativo di Brooklyn che, però, ha un contratto fino al 2025 col Lille e un valore di mercato di circa 60 milioni di euro. Una cifra certamente sostanziosa da sborsare, soprattutto a gennaio, ma il Milan vuole concentrare i suoi sforzi sul centravanti classe 2000. In attacco Stefano Pioli ha diverse soluzioni, da Giroud a Okafor, per non parlare degli attaccanti esterni. In realtà, però, come centravanti puro può contare solo sul francese. Anche per questa ragione, oltre che per una proiezione futura, i rossoneri vogliono provare a stanare il Lille per Jonathan David. Sia per la Juventus che per il Milan l’ostacolo principale rappresenta il cartellino del giocatore, oltre che naturalmente l’ingaggio. Allo stesso tempo il club francese potrebbe provare a chiedere qualche contropartita, abbassando la cifra di partenza. La Juventus valuta anche altri nomi, tra cui anche lo stesso Alvaro Morata.