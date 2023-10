Colpaccio alla Dybala: firma con la Juventus fino al 2028

Colpaccio alla Dybala, il club bianconero non ha alcuna intenzione di perdere tempo. Pronto un quinquennale.

Quello che si è appena concluso è stato un fine settimana esaltante per la Juventus e i suoi tifosi. Sabato i bianconeri di Massimiliano Allegri, grazie ad un gol di Andrea Cambiaso all’ultimo respiro, hanno archiviato la pratica Verona, trascorrendo poco meno di 24 ore in cima alla classifica. Non succedeva da oltre 1000 giorni.

L’Inter ha poi effettuato il controsorpasso battendo la Roma a San Siro ma la Signora ora è seconda da sola, davanti al Milan che a Napoli, nel posticipo domenicale, si è fatto rimontare dilapidando un doppio vantaggio. Insomma, la Juve è lì, tra le due milanesi, e la sensazione è che bisognerà fare i conti anche con lei per quanto riguarda lo scudetto. Allegri preferisce tenere un profilo basso, ribandendo che l’obiettivo a breve termine è restare il più possibile attaccati a quel “treno tricolore” ed evitare di perdere troppo terreno, almeno fino a febbraio, prima del cosiddetto rush finale. Ma il successo sugli scaligeri ed il secondo posto non sono le uniche buone notizie del weekend della Juventus.

Colpaccio alla Dybala, la Juve prepara il rinnovo per Soulé

L’altra buona nuova è arrivata ieri, all’ora di pranzo, da Cagliari. Sì, perché all’Unipol Domus ha brillato ancora una volta la stella di Matias Soulé.

🚨 Excl. – #Juventus are working to extend Matias #Soulè’s contract until 2028. #Juve consider him a potential future top player and want to lock him. #transfers https://t.co/L4MbkZYDq9 — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 29, 2023

Il giovane talento argentino, da quest’estate in prestito al Frosinone, ha realizzato due gol contro la squadra di Claudio Ranieri: sono già cinque le reti segnate con la maglia del club ciociaro. Soulé ormai non può più nascondersi: in queste prime settimane ha conquistato tutti, compreso il selezionatore della nazionale italiana Luciano Spalletti che proverà a convincerlo a scegliere l’azzurro avendo anche il passaporto italiano. Purtroppo la sua doppietta è servita a poco, visto che il Frosinone si è clamorosamente fatto rimontare dopo essere andato in vantaggio di tre gol, ma le qualità del giocatore sono innegabili. E la Juventus non vuole perdere tempo: come riporta il giornalista Nicolò Schira il club bianconero sta per proporgli il rinnovo del contratto: pronto un quinquennale per lui.