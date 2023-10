Marialuisa Jacobelli, la maglia si apre proprio lì: record di like

Marialuisa Jacobelli prende in castagna i follower e li delizia con uno nuovo scatto ad altissima temperatura.

Tre milioni e mezzo di follower non piombano sul profilo di una persona per puro caso. Si tratta di un numero estremamente rappresentativo, semmai, di un successo conclamato, di una celebrità in continua ascesa. Un numero che ben ci racconta, quindi, la scalata della bella Marialuisa Jacobelli.

Sono lontani i tempi in cui quella brunetta tutto pepe dalle curve piccanti era “solo” la figlia di Xavier, direttore di Tuttosport, oppure l’aspirante influencer in cerca di visibilità sui social. La 31enne ha dimostrato tantissimo nel tempo e tutto quello che ha raggiunto lo ha indubbiamente meritato. C’è stata una breve parentesi a Dazn, dopodiché è arrivato il lavoro a Sportmediaset. Lei, che è vissuta in un ambiente in cui mangiava pane e calcio, è oggi una delle massime esperte in materia sportiva.

È competente, è preparata, è autoironica. E poi, cosa di non poco conto, è anche bellissima. Affascinante come poche e così sicura di sé da non farsi il benché minimo scrupolo, quando c’è da postare sui social media un nuovo scatto potenzialmente “pericoloso”. Come, per l’appunto, quello che è apparso nel feed dei suoi follower nelle scorse ore.

Marialuisa Jacobelli non si smentisce mai: maglia con vista hot

Chi segue la Jacobelli sin dai suoi esordi su Instagram dovrebbe essere ormai abituato alle sue sorprese piccanti, fermo restando che a tanta sensualità non ci si abitua mai. Eppure, in qualche modo, la bella Marialuisa ci riesce sempre, a prendere in castagna i suoi sostenitori e a regalar loro qualche nuovo brivido.

Prendiamo l’ultima foto in questione: sembrerebbe uno scatto innocente, addirittura pudico rispetto ad altri che ha condiviso negli anni. Eppure, guardandolo bene, si scopre che anch’esso è sensualissimo e che guardarlo può “nuocere” gravemente alla salute.

La maglia che la giornalista di Sportmediaset indossa in questa foto ad alta temperatura è caratterizzata, infatti, da una serie di “aperture” nella parte anteriore. Una delle quali proprio all’altezza del seno, come fosse una finestra sul suo abbondante e sodissimo lato A. Il tempo di dare una sbirciata che già la foto aveva fatto il pieno di like e commenti. Ma, in fin dei conti, ce lo aspettavamo.