L’Inter molla Samardzic: la Juventus gode solo a metà

L’Inter apre la strada alla Juventus per Lazar Samardzic ma si fa sotto per un’altro big della Serie A

In vista del calciomercato invernale continua a infiammare la Serie A il nome del classe 2002 dell’Udinese, Lazar Samardzic.

Un profilo che in estate si è preso la scena e che sembrava a un centimetro dall’approdo alla corte di Simone Inzaghi. L’ex Hertha Berlino era già arrivato a Milano per le visite mediche ma varie situazioni impreviste hanno ribaltato la situazione, facendo saltare tutto. A quel punto si è inserito il Napoli ma anche la Juventus che adesso continua a monitorarlo. Come riportato da FcInter 1908, l’Inter non sarebbe intenzionata a riaprire la trattativa per Lazar Samardzic. La vicenda che ha coinvolto il trequartista dell’Udinese in estate non è andata giù alla dirigenza nerazzurra che ha mollato la presa non appena ha capito la volontà dell’agente di cambiare le carte in tavola. L’imminente cambio di agente, nell’aria da tempo, potrebbe rimescolare le carte ma l’Inter non ha intenzione di tornare sul serbo.

Questo potrebbe permettere alla Juventus di avere campo libero, o quanto meno di eliminare una concorrente molto prestigiosa. Se da una parte Samardzic potrebbe diventare una pista percorribile per i bianconeri, differente è la situazione che riguarda un altro big della Serie A.

Juventus, via libera per Samardzic: l’Inter all’assalto di Zielinski

Infatti, al contrario di Samardzic, piace tanto alla proprietà nerazzurra uno dei uomini chiave del Napoli, Piotr Zielinski.

Beppe Marotta sta monitorando la sua situazione contrattuale col Napoli, alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024. L’ex Empoli e Udinese è stato uno dei giocatori di riferimento nella cavalcata verso lo scudetto dell’anno scorso e anche quest’anno ha subito dimostrato grande presenza con 3 gol e 3 assist in questo inizio di stagione. Qualora il polacco non dovesse rinnovare con i campioni d’Italia, sicuramente l’Inter ci proverebbe ma dovrebbe fare i conti con la Juventus che certamente non vorrà stare a guardare.