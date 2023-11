La Juventus ha trovato un nuovo dieci: l’asta è aperta

Per la Juventus è iniziata un’altra settimana molto importante che la porterà al prossimo appuntamento del campionato di serie A.

Sabato prossimo infatti i bianconeri dovranno vedersela contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Una squadra che è in ripresa dopo un inizio difficoltà. Solito refrain, nel torneo italiano non ci sono partite facili e tutte vanno giocate con la massima concentrazione.

Qualità che non manca di certo alla Juventus di Allegri, lo conferma il fatto che non si siano subiti gol nelle ultime sei gare disputate. Le cose stanno andando per il verso giusto, la classifica sorride e soltanto l’Inter al momento pare essere una spanna superiore a Chiesa e compagni. Che puntano però a colmare il gap con il trascorrere dei mesi. Puntando magari anche sul fatto che nella prossima sessione invernale di trasferimenti potrebbero esserci delle novità, legate alle occasioni che Giuntoli saprà cogliere in queste settimane.

Juventus su Wirtz, ma il problema è la concorrenza

Difficile pensare che a gennaio si faranno infatti degli investimenti importanti. Ma i trasferimenti non mancheranno, specie per quei calciatori che non sono soddisfatti del loro rendimento e che cercano più spazio. La Juve deve puntellare ora il centrocampo, per gli investimenti di rilievo si dovrà aspettare l’estate.

I bianconeri hanno intenzione di puntare sempre più sulla linea verde, come ormai sta avvenendo da qualche tempo a questa parte. E come spiega “90Min” avrebbe messo nel mirino

Florian Wirtz, uno dei talenti più in mostra del calcio tedesco. Classe 2003 che milita nel Leverkusen, ormai si può considerare come un astro nascente del calcio mondiale. Il problema come al solito è la concorrenza, perché Manchester City, Barcellona e Chelsea sono pronte a scatenare un’asta milionaria.