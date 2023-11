Il Real Madrid li fa fuori: doppio colpaccio Juve come regalo Champions

Via libera del Real Madrid alla cessione di due big della vecchia guardia: la Juventus è pronta ad affondare il colpo

Il Real Madrid ha fatto piazza pulita in estate, rivoluzionando completamente la rosa, in particolare con gli addii di Kari Benzema e Marco Asensio.

Una rivoluzione che era già partita qualche anno fa con le partenze di Sergio Ramos, Varane, Marcelo, di fatto la corteccia della vecchia guardia dei blancos. Oggi la squadra di Ancelotti è completamente rivoluzionata ma sono rimasti ancora alcuni pilastri che rappresentano l’anima del Real. Da Luka Modric a Toni Kroos, da Carvajal a Nacho e Lucas Vazquez. Proprio gli ultimi due potrebbero essere i prossimi a lasciare i blancos e la Juventus continua a tenerli d’occhio. Il Real Madrid sta provando a ingaggiare un terzino destro della Premier League. Si tratta di Reece James del Chelsea, obiettivo numero uno per la corsia di destra. Questo porterebbe all’addio di Lucas Vazquez che da tempo ormai è nel mirino della Vecchia Signora.

Juventus, Lucas Vazquez e Nacho in uscita dal Real Madrid

Da una parte Lucas Vazquez, nome sempre da considerare nei piani di Cristiano Giuntoli. Dall’altra i bianconeri seguono con interesse anche Nacho Fernandez, come sottolineato da teamtalk.com.

Il 33enne spagnolo è diventato il giocatore più longevo del Real Madrid, passando dal settore giovanile alla prima squadra. Il difensore era in scadenza di contratto ma alla fine ha deciso di rimanere a Madrid, prolungando fino a giugno 2024. Al termine di questa annata, però, non è detto che rimarrà, alla luce anche del poco spazio all’interno dell’11 titolare. Nacho è stato accostato in passato a diverse big italiane, in particolare Juventus, Inter e Roma.

Questi stessi club potrebbero rifarsi avanti per il difensore spagnolo. Si tratta, anche in questo caso, di un possibile colpo a parametro zero da parte della Vecchia Signora che alzerebbe notevolmente lo spessore del reparto difensivo. Sia Lucas Vazquez che Nacho sono due giocatori duttili, abili sia da esterni in una difesa a 5 che da terzini in una linea a 4. Oltre ad uno status notevole che li rende molto ambiti nonostante la loro carta d’identità.