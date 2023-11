Dayane Mello, la sauna la fa lei ma a sudare sono i fan: scatto bollente

Dayane Mello se la spassa alle terme e fa un regalo/non regalo ai suoi follower: fa troppo caldo, urge una doccia gelata.

Ora per un motivo, ora per un altro, Dayane Mello trova sempre il modo di finire sotto i riflettori. E la scorsa estate, per una ragione che andremo a rispolverare a breve, ha fatto suonare all’impazzata le sirene del gossip legato al mondo del calcio. Non che fosse la prima volta che paparazzi e rotocalchi s’interessassero a lei, intendiamoci.

La splendida modella, che ha il viso e il corpo degni di una dea, aveva tenuto banco nel mese di luglio per via di un presunto flirt con un certo calciatore. Era stata avvistata sul lago di Como in compagnia di Vincenzo Millico, ora attaccante dell’Ascoli, che ha giocato in passato con il Frosinone e pure con il Cagliari. L’ex gieffina aveva postato uno scatto in cui comparivano insieme e gli aveva anche dedicato una didascalia che recitava “In un posto speciale con la persona più speciale”, ma poco dopo aveva poi rimosso tutto.

Non è dato sapere se si sia trattato di un fuoco di paglia o di un flirt innocente, ma di certo pare che la storia non sia andata avanti. Se così fosse, lo avremmo saputo e si sarebbe continuato a parlare con loro di una certa insistenza, essendo Dayane un personaggio molto popolare e anche molto controverso. Tutto, invece, tace.

Dayane Mello, less is more: bikini spaziale, fa caldo sui social

Chi proprio non tace è il suo profilo Instagram, che si arricchisce ogni giorno di nuovi contenuti bollenti. La Mello è una maestra, quando si tratta di far leccare i baffi ai follower, e inventa sempre mille e uno modi per farli impazzire e per fare, che non guasta mai, il pieno di like e di commenti.

Stavolta ha voluto farci sapere di essere alle terme e di essersi concessa, beata lei, una manciata di minuti in sauna. E lo ha comunicato palesandosi in bikini, naturalmente, con le curve da capogiro fasciate in un reggiseno e in uno slip che definirli minuscoli mica renderebbe tanto l’idea.

Less is more, si dice, ed è proprio vero. Ma così, più che lei, la sudata detox l’hanno fatta i fan. E ora doccia gelata per tutti?