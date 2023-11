Pogba, l’ultimo autogol è clamoroso: “È finita con la Juventus”

Pogba, lo scatto postato sui social fa infuriare i tifosi bianconeri: il centrocampista francese di nuovo nella bufera.

È bastata una foto per accendere gli animi del popolo dei social. Uno scatto soltanto e Pogba si è ritrovato, esattamente come nel dicembre del 2022, sul banco degli imputati. In quell’occasione non era piaciuto neanche un po’ il fatto che avesse postato su Instagram delle istantanee delle sue vacanze di fine anno.

Non tanto per le vacanze in sé, che potevano pure starci, ma perché aveva optato per la montagna, contesto un po’ pericoloso per un giocatore che aveva a lungo rimandato il suo intervento al ginocchio. Le critiche erano quindi fioccate: “Mi raccomando, fatti male di nuovo”, aveva ironicamente commentato qualcuno, rendendo l’idea di quanto il pubblico fosse indignato. Eppure, Pogba ci è ricascato. Ancora una volta, il suo comportamento è stato reputato inopportuno dai suoi stessi tifosi.

Stavolta le vacanze non c’entrano niente. Nel mirino ci è finita una fotografia ben diversa, che lo ritrae accanto a Marco Materazzi. I due sono stati immortalati durante una sessione di shopping e tanto è bastato perché gli utenti s’innervosissero in un lampo.

Pogba, foto sotto accusa: l’ha fatta grossa

“Campione del mondo. Leggenda, ti aspetto presto in campo, il tuo lavoro non è finito”, ha scritto Materazzi. Dalla foto alla polemica, poi, il passo è stato brevissimo.

Il verdetto degli utenti di Instagram, a ben vedere, è stato infatti tutto sommato unanime. In tanti hanno scritto, in riferimento a Materazzi, “Ormai è finito”. Qualcun altro ha parlato di “due ex giocatori” e qualcun altro ancora non riesce a capacitarsi di come sia “sereno il ragazzo”, pur essendo ancora in attesa, come noto, di conoscere l’entità della squalifica per doping che ha fatto seguito alla positività riscontrata nella prima giornata di campionato.

Il suo entourage sta preparando il ricorso, ma è ancora difficile stabilire come questa storia andrà a finire. Sta di fatto che, alla luce di tutto ciò, è apparso assurdo che Pogba se ne sia andato in giro a fare compere. Tanto più che all’orizzonte c’è Juventus-Inter e che accanto a chiunque i tifosi avrebbero voluto vederlo meno che, appunto, a Materazzi.