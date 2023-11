Tra i due litiganti il terzo gode: Inter e Juve beffate con 20 milioni

Tra Juventus e Inter spunta il terzo incomodo. Quando si tratta di mercato occhi ed orecchie devono essere sempre dritte per evitare sorprese. Sgradite.

Iniziano a sentirsi i primi bisbigli di mercato, quasi sottovoce, semplicemente perché manca ancora parecchio a gennaio e tante cose, nel frattempo, possono prendere una piega diversa.

Gennaio ed il mercato che verrà. Ma nella finestra invernale si possono anche iniziare a buttare le basi per gli acquisti top dell’estate successiva. Così è accaduto spesso e, probabilmente, così accadrà nuovamente. Il mercato italiano propone diversi nomi importanti che a giugno prossimo cambieranno quasi sicuramente casacca.

E se il nome di Domenico Berardi continua ad essere affiancato a quello della Juventus, altri attaccanti sono pronti a prendere il volo per altri lidi. Un nome, ormai da quasi un anno e mezzo, ha conquistato gli occhi e le attenzioni dei maggiori club italiani. E’ figlio di quel miracolo calcistico creato da Adriano Galliani di nome Monza.

Guidato da un tecnico giovane dal luminoso avvenire, Raffaele Palladino, il centrocampista Andrea Colpani, classe 1999, sarà uno dei pezzi forti del mercato estivo 2024. Ma la caccia al talento brianzolo è già iniziata. E dietro di lui si è già formata una lunga fila…

Tra Juventus e Inter spunta il terzo incomodo

Beppe Marotta sembra già essere partito alla conquista di Andrea Colpani. Radiomercato, ad oggi, dà la formazione nerazzurra in pole position per accaparrarsi il talento del Monza. Ma non è ancora detto.

Sul giovane centrocampista biancorosso, che ha risposto alla sua prima convocazione in Nazionale, per la grande gioia di Galliani che vede il suo valore economico aumentare vertiginosamente, vi è però una lunga fila di pretendenti. Lo stesso Giuntoli, infatti, segue con attenzione gli sviluppi del caso sapendo bene però, che la Juventus non parteciperà ad aste.

Il quotidiano romano, Il Messaggero, rilancia un’interessante anticipazione riguardante esattamente Andrea Colpani. Secondo quanto risulta al quotidiano romano vi sarebbe anche la Lazio di Claudio Lotito in piena corsa per il centrocampista biancorosso. Colpani ha una valutazione tra i 20/25 milioni di euro. Per diminuire l’esborso cash la società biancoceleste valuterebbe l’inserimento di Toma Basic, il centrocampista nazionale croato, in forza alla formazione guidata da Maurizio Sarri.

Inter, poi Juventus, Lazio, Milan ed altri ancora. Andrea Colpani ha colpito tutti. Al momento se lo sta godendo il commissario tecnico azzurro, Luciano Spalletti, poi chissà…